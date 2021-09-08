为激励清洁能源汽车，印度五年内将斥资 35 亿美元

北京时间 9 月 8 日下午消息 据两名知情人士透露，一项经过修订的计划显示，印度将在未来五年内向汽车企业提供约 35 亿美元的激励措施，以促进清洁能源汽车的制造和出口。

印度政府最初的计划是向汽车制造商和零部件制造商提供约 80 亿美元的资金支持，主要用于推广汽油技术，同时为电动汽车提供一些额外的资源支持。

但最新消息显示，这项计划已经重新修订，将扶持重点转向那些生产电动和氢燃料汽车的公司，这一转变发生的背景恰好是特斯拉公司（Tesla Inc .）准备进入印度市场。

目前尚不清楚印度政府为何要修改计划重点，但一位消息人士表示，由于资金支持已转向清洁和先进技术，有资格获得该计划奖励的公司将会减少。

印度将清洁汽车技术视为其战略的核心，以减少其对石油的依赖，同时减少主要城市的污染，履行其在《巴黎气候协议（Paris Climate Accord）》中作出的排放承诺。

印度国内汽车制造商塔塔汽车（TAMO.NS）是印度最大的电动汽车销售商，其竞争对手马欣德拉（Mahindra & Mahindra）、摩托车公司 TVS Motor （TVSM.NS）和 Hero motorcorp （HROM.NS）都在坚定地开展自己的电动汽车计划。

印度最大的汽车制造商马鲁蒂铃木（Maruti Suzuki, MRTI.NS）董事长上个月表示，该公司近期还没有推出电动汽车的计划，因为它的销量和消费者负担能力都不理想。

一位直接了解此事的政府官员表示，五年内计划的初始拨款已经减少，但如果计划获得成功，初始资金到位，在同时满足某些条件的情况下，印度政府最多可以提供 80 亿美元资金支持。

这位官员没有具体说明条件的细节内容，印度工业部和财政部也没有立即回复寻求置评的电子邮件。

上述两位消息人士表示，该计划的细节最早将于下周公布。这项计划是印度吸引全球制造商的 270 亿美元计划的一部分。

一位消息人士表示，根据修订后的计划，符合条件的公司将获得相当于其电动汽车和氢燃料电池汽车营业额 10%-20% 的现金返还。

汽车制造商需要在五年内至少投资约 2.72 亿美元，才有资格获得此项资金补贴。

汽车零部件制造商也将获得奖励，以推动清洁能源汽车零部件的生产效率，并投资于与安全相关的零部件和其他先进技术，如用于联网汽车的传感器和雷达等。