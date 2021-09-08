联想发布 Project Unity 应用，安卓平板电脑可充当 Win11/Win10 PC 外部显示屏

IT之家 9 月 8 日消息 随着联想 Tab P12 Pro 安卓平板电脑的推出，联想今天发布了 Project Unity，这是一个全新的应用程序，可将你的联想安卓平板电脑转变为搭载 Windows 10 或 Windows 11 的联想 PC 智能伴侣显示器。这种完全无线的体验让你可以通过简单的 PIN 码输入轻松配对这两台设备，并将 Windows 桌面无缝扩展到平板电脑上，以获得额外的显示空间，或在需要时对其进行镜像。

联想 Project Unity 的其他亮点如下：

你的 PC 的 Windows 程序和平板电脑的 Android 应用程序可以同时并排运行。

通过 Project Unity，你可以用电脑进行视频通话，同时利用平板电脑的触摸屏在通话的虚拟白板上画画和分享图片。

在个人电脑上演示 PowerPoint，并在平板电脑上访问演讲者的笔记，或者在个人电脑上准备一个文件，同时在平板电脑上参考桌面上的另一个文件。

当你工作时，想在最喜欢的流媒体平台上调出一部电影？没问题，只需打开那个安卓应用，将窗口最小化，并将其放置在屏幕上你想要的位置，同时仍然可以访问正在工作的 Windows 桌面文档。

IT之家获悉，这款 Project Unity 应用程序将预装在联想 Tab P12 Pro 平板电脑上。联想称，在未来几个月里，还计划推出更多的设备连接、管理和数据存储功能。