赣深高铁江西段今起联调联试，南昌经赣州到深圳将缩短至 3.5 小时

IT之家 9 月 8 日消息 据新华社，赣深高铁江西段今日起正式进入联调联试阶段，标志着这条铁路距离开通运营又近了一步、代表国家中长期铁路网规划南北大通道京港高铁将进一步完善。

据悉，赣深高铁将于今年年底具备开通运营条件，预计将于 11 月 17 日试运行，12 月 18 日通车。

IT之家了解到，赣深高铁北起江西赣州南至深圳，途经广东河源、惠州、东莞等城市，全长 436.37 公里，设计时速 350 公里，设有 14 个车站：赣州西站（既有站）、信丰西站、龙南东站、定南南站、和平北站、龙川西站、河源北站、河源东站、博罗北站、惠州北站、仲恺站、东莞南站、光明城站（既有站）、深圳北站（既有站）。

值得一提的是，赣深高铁于 6 月 12 日完成全线铺轨贯通，国铁集团也在 6 月下发了《国铁集团关于公布赣州至深圳高速铁路有关名称的通知》，新从而确定了赣深高铁线路和沿线车站名称。

赣深高铁建成通车后，南昌经赣州到深圳的铁路最快旅行时间将由现在的 9.5 小时缩短至 3.5 小时，赣州至深圳的列车旅行时间将由现在的近 7 个小时缩短为 2 个小时左右。

此外，赣深高速铁路向南可在光明城站跨线接驳广深港高铁至香港西九龙站，向北可于赣州西站接驳昌赣高铁，向西可在深圳西丽站接驳深湛高铁、深珠城际铁路，向东则接驳深惠城际铁路。

铁路部门表示，赣深高铁建成通车，对于完善区域路网布局，加速江西融入粤港澳大湾区，促进“湾区 + 老区”的“双区联动”，带动沿线经济社会发展，具有重要意义。

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