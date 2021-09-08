奔驰宝马奥迪组队秀电动豪车，纯电迈巴赫电动大 G 都来了，这谁顶得住

疫情后海外首场顶级车展开幕，一上来就端出一份电动豪车盛宴，让人眼花撩乱。

就在本周，2021 德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility，以下简称慕尼黑车展）在德国慕尼黑拉开帷幕。

也许是因为一年多没参与过线下车展了，憋坏了的奔驰、宝马、奥迪、保时捷、大众等德国车企们在这次车展上使出浑身解数，把量产新车、量产前的概念车都给搬了出来，好不热闹。

奔驰品牌一口气发布了 6 款全新纯电车型，不仅包括 EQE、EQT，甚至把纯电版“大 G”、纯电版迈巴赫 SUV 和 AMG 都给拉了出来，玩起了全家“触电”。

奔驰的老对手也没闲着，宝马 i4 量产版首次在线下展出，奥迪则发布了一款旗舰级纯电概念车，怎么看怎么像下一代 A8 的纯电版本。

此外，大众展出了 L4 级的 ID.BUZZ，入门车型 ID.LIFE 首次曝光，保时捷则拿出了纯电赛车 Mission R…

很明显，这届车展上最重磅的车型都是纯电汽车，BBA 们把吃奶劲儿都用上了在展示自己的电动成果。

虽说现阶段传统车企们的首批纯电车型销量一般缺乏爆款，但看着 IAA 上这一堆外形艳丽、动力强劲、又充满豪气的新品，不得不说造豪华车还得看德国人。

01. 奔驰全系触电 迈巴赫大 G 纯电也来了

在今年慕尼黑车展上，奔驰一口气发布 6 款全新纯电车型。其中包括 EQE、AMG EQS 53 4MATIC、EQG 概念车、迈巴赫 EQS SUV 车型、EQT 以及 SMART 品牌精灵#1 纯电概念车。

这六款车均为全球首发，其中包括 2 款量产车和四款概念车，可见奔驰对于此次慕尼黑车展的重视程度。

此次慕尼黑车展上，奔驰最重磅的新车莫过于奔驰 EQE 了，该车作为奔驰 EQ 家族里的第二款轿车，车辆定位低于奔驰 EQS，类似于奔驰 E 级和奔驰 S 级的关系，但该车与奔驰 EQS 一样，都基于奔驰 EVA 2.0 平台打造。

▲ EQE 采用弓形设计使得阻力系数仅为为 0.20

外观方面，奔驰 EQE 的车身造型延续了奔驰 EQ 家族的设计语言，车身采用弓形设计，与奔驰 EQS 外观设计接近。奔驰 EQE 的长、宽、高分别为 4946/1961/1512mm，轴距为 3122mm，整车尺寸比 EQS 小一号。

但仔细观察可以发现，奔驰 EQE 的前格栅比 EQS 的略大一些，前大灯也更加锐利。

▲ 奔驰 EQE（上）和 EQS（下）的前脸设计如出一辙

此次展出的车型为 EQE 350 车型，该车搭载 90.6kWh 的电池组，后轴配备 215 kW (约合 288 马力)，最大扭矩为 530 牛・米的单电机，WLTP 续航里程达到 410 英里（约合 660 公里）。除此之外，未来奔驰 EQE 还将提供四驱版本可选。

▲ 奔驰 EQE 具备后轮转向功能

内饰方面，奔驰 EQE 的内饰设计与奔驰 EQS 大致相同，中控采用奔驰 Hyperscreensan 三联屏，整个中控台被一整块不规则曲面玻璃覆盖，让数字仪表盘、OLED 中控屏以及副驾驶显示屏在视觉上成为一体。

▲ 奔驰 EQE 的中控设计

据悉，奔驰 EQE 将于 2022 年中旬正式上市，并将会在北京奔驰进行国产。

除了奔驰 EQE 之外，奔驰还带来了 AMG 旗下首款采用纯电架构的车型 —— 奔驰 AMG EQS 53 4MATIC+。

该车基于普通版奔驰 EQS 打造，车头采用 AMG 样式的前包围，镀铬直瀑式格栅以及 AMG 车型铭牌，在车辆两侧的雾灯区域也采用黑色高光的装饰件，车辆整体显得格外“战斗”。

从车身侧面来看，该车与普通版奔驰 EQS 的车身造型一致，采用弓状的车身线条设计以及无缝的装配工艺，只是轮毂更换为 21 寸的密幅式低风阻样式，并且该车可以选装 AMG 高性能陶瓷复合制动系统。

▲ 奔驰 AMG EQS 53 4MATIC+

动力方面，该车搭载与普通版 EQS 车型相同容量的 107.8kWh 电池组，前后轴各搭载一台电机，其最大功率为 484kW（约合 658 马力）、最大扭矩为 950 牛・米，WLTP 续航里程达到 550 公里左右。

此外，该车还可以选装 AMG DYNAMIC PLUS 套件，最大功率可以提升至 560kW（约合 761 马力），最大扭矩提升至惊人的 1020 牛・米，百公里加速时间仅需 3.4 秒。

▲ 奔驰 AMG EQS 53 4MATIC + 的内饰设计

除了奔驰 EQE 和 AMG EQS 53 4MATIC + 之外，奔驰还带来了三款纯电概念车，分别是 EQG 概念车和迈巴赫 EQS SUV 概念车和 EQT 概念车。

奔驰 G 作为奔驰家族里历史最悠久的越野车，诞生于 1979 年，距今已有 42 年的历史，在本次慕尼黑车展上，奔驰发布了奔驰 G 级的纯电版概念车 EQG。

外观方面，奔驰 EQG 概念车延续了奔驰 G 级自第一代车型发布以来的所有经典设计元素，包括方盒子的外观造型、圆形的车灯以及贯彻车身侧面的腰线。

▲ 奔驰 EQG 概念车已于量产版接近

但作为纯电版的“大 G”，该车也延续了奔驰 EQ 家族设计，使用封闭式进气格栅，格栅周围被一圈白色灯环环绕，并搭配可点亮的奔驰三叉星徽标志，让这台“大 G”显得格外年轻。

▲ 奔驰 EQG 内饰与现款 G 级几乎相同

奔驰 EQG 概念车取消外挂备胎设计，取而代之的是一个方形储物盒，里面可以放置充电器或越野工具等物品。

另外，该车采用与奔驰迈巴赫顶配车型类似的大饼式轮毂，不知道这样的轮毂设计还能驰骋“沙场”吗？

▲ 车身侧面腰线采用可发光设计

在动力方面，该车将配备四个独立可控的电机，但奔驰此次并未公布具体的动力参数。外媒猜测该车的动力将会超过现款奔驰 G63 车型。

与此同时，在越野能力方面，该车基于奔驰 G 级的梯形车架打造，前部为独立悬架，后部为刚性轴，保证了其硬派越野的车身架构以及通过性。

▲ 奔驰 EQG 概念车的越野能力将和现款 G 级保持一致

除了纯电版“大 G”之外，奔驰还带来了全新迈巴赫 EQS SUV 概念车，这也是奔驰纯电车型中的第一款迈巴赫车型。

全新迈巴赫 EQS SUV 概念车采用全新外观设计，而并不是基于现款迈巴赫版 GLS 车型打造。

该车前脸采用封闭式格栅设计，使用迈巴赫独有的直瀑式镀铬饰条装饰，车头上印有迈巴赫的英文字样以及奔驰三叉星徽标志。

▲ 车辆采用黑曜石金属漆和锆石红金属漆拼色涂装

内饰方面，迈巴赫 EQS SUV 概念车的中控台不出意外的使用了奔驰 Hyperscreen 三联屏。

但通过仔细观察发现，此车上的 Hyperscreen 与奔驰 EQS 和 EQE 上使用的略有不同，该车的仪表台、中控屏幕和副驾驶显示屏似乎像是一整块屏幕，屏幕与屏幕之间并没有黑框分开，显示的面积也明显增大。

此外，该车方向盘采用非圆形设计，造型类似于特斯拉“Yoke”方向盘。

▲ 迈巴赫 EQS SUV（上）与奔驰 EQS（下）中控台对比

迈巴赫 EQS SUV 概念车采用四座布局的方式，后排为两个独立座椅，并且每个座椅上都有迈巴赫独有的花纹和标识。

后排中央扶手上还配有 12.3 英寸触控屏幕，乘客可以通过该屏幕对车辆操作车辆的部分功能。

▲ 迈巴赫 EQS SUV 概念车的后排

除了上面两款奔驰未来的旗舰 SUV 概念车之外，奔驰还带来了更接地气的奔驰 EQT 概念车。

该车一款 7 座的 MPV 车型，由雷诺，日产，奔驰三方联合开发。该车的量产版车型将于今年年底发布，2022 年开始上市销售。

▲ 奔驰 EQT 概念车采用奔驰 EQ 家族设计语言

奔驰 EQT 概念车的整体造型与奔驰全新 Citan 相似，车辆的长、宽、高分别为 4945/1863/1826mm，车身两侧配有电动侧滑门。

动力方面，EQT 的量产版车型将搭载 45kWh 的电池组，配备 74kW (约合 101 马力) 的电机，WLTP 续航里程将在 265 公里左右。

▲ 奔驰 EQT 概念车的内饰设计

除了奔驰和 AMG 品牌外，奔驰旗下的 smart 品牌也发布了一辆纯电概念车型 —— 精灵#1 概念车

该车基于吉利的 SEA 浩瀚架构打造，奔驰负责车身和内饰设计而吉利负责整车的工程研发，未来该车的量产版本将于吉利西安工厂生产。

▲ mart 精灵#1 概念车

精灵#1 概念车是一款紧凑型 SUV 车型，车辆的长、宽、高分别为 4290/1910/1700mm，是目前 smart 在售车型里最大的一款。

动力方面，该车的量产版本将会搭载 70kWh 电池组，WLTP 续航里程 450km 左右由于该车还处于概念阶段，所以官方并没有透露具体的三电信息。

▲ 该车采用对开车门和无 B 柱设计

02. 宝马 i4 首秀 奥迪旗舰轿车也玩纯电

除了奔驰之外，德系传统豪华品牌 BBA 中的宝马和奥迪也在此次慕尼黑车展上，展示了各家在电气化转型过程中的一些阶段性成果以及对未来出行的理解。

宝马在此次慕尼黑车展上推出全新 BMW i 循环概念车，这款车的设计全面应用了宝马循环经济的原则，实现 100% 使用再利用材料和 100% 可回收。

从外观来看，整车的车身材质为再利用铝材料，车身外表并没有喷涂油漆而是采用阳极氧化处理成浅金色，甚至在车头都没有安装宝马的“蓝天白云”标志，而是直接在刻了一个出来。

该车的车头部分精简了材料的使用，没有边框、没有镀铬饰条，也没有传统的柱状设计，并且将宝马品牌经典的双肾型格栅与双圆头灯元素以数字动画的形式展现。

▲ BMW i 循环概念车

车身侧面、车窗周边的装饰条也以数字化界面呈现，一直延伸至宝马经典的霍夫迈斯特弯角。该设计除了是传承宝马的经典设计之外，更具备显示和控制功能。可显示有关车辆状态的信息，并在用户接近时示以灯光。

▲ 该车尾灯以数字动画形式呈现

BMW i 循环概念车的内饰可以说是非常的科幻，车内的仪表盘被一个极具视觉冲击力的几何体所取代，仪表板的中间部分由 3D 打印的水晶体组成，可发挥立体触控板的作用，与用户进行互动

车内四个独立座椅的表面采用再利用塑料制成，但能提供给乘客似于天鹅绒的质感。

▲ 内饰科幻感十足

除了这款充满科幻感的 BMW i 循环概念车，宝马在线下首次亮相了 i4 车型。

宝马 i4 是基于宝马 CLAR 纯电平台打造，车身外观设计与现款宝马 4 系轿跑版车型相似，采用半封闭式的超大双肾进气格栅，格栅内部集成了前置摄像头、超声波与雷达传感器等自动驾驶硬件。

宝马 i4 的车身长、宽、高分别为 4785/1852/1448mm，轴距为 2856mm，车身侧面造型与 4 系轿跑一致，使用了宝马新型空气力学轮毂，进一步减少因车轮旋转而产生的乱流。

▲ 宝马 i4 于 2021 年 6 月首发

内饰方面，宝马 i4 与现款 4 系车型有较大不同，仪表台和中控台更换为与宝马 iX 车型上一样双连屏设计，由 14.9 英寸和 12.3 英寸两块屏幕组成，并且该车采用宝马最新的 iDrive 8 系统，可以提供微信车载版、腾讯小场景以及无线 CarPlay 等功能。

▲ 宝马 i4 的中控使用宝马最新的双联屏设计

动力方面，目前该车分为 i4 eDrive40 和 i4 M50 两个版本，全部使用宝马第五代 eDrive 电驱技术。

其中，i4 eDrive40 搭载 80.7kWh 的电池组，配备 246kW (约合 335 马力)，最大扭矩为 430 牛・米的单电机，百公里加速时间为 5.7 秒，EPA 续航里程为 483 公里。

而 i4 M50 采用的是最大功率为 394kW（约合 536 马力），最大扭矩为 795 牛・米的双电机方案，百公里加速时间仅为 3.9 秒。

▲ 宝马 i4 M50

在此次慕尼黑车展上，奥迪带来 Sphere 车系的第二款概念车 ——GrandSphere

该车定位于豪华中大型轿跑车，基于奥迪 PPE 平台打造，采用纯电驱动，车辆的长、宽、高分别为 5350/2000/1390mm，轴距为 3190mm。

▲ 该车采用对开门和无 B 柱设计

动力方面，车辆搭载 120kWh 的电池组和最大功率 530kW（约合 720 马力），最大扭矩 960 牛・米的电动 quattro 四驱系统，百公里加速仅需 4 秒左右，续航里程将超过 750 公里（未透露标准）。

此外该车采用快充技术，只需充电 10 分钟，便可增加 300 公里的续航里程。

▲ 奥迪 GrandSphere 概念车

03. 大众 ID.入门版来了 还有 L4 级巴士

大众在此次慕尼黑车展上带来了 ID.4 GTX 车型和 ID.5 GTX 车型两款量产车型和 ID.Life 概念车以及与 Argo AI 联合开发的自动驾驶版本的 ID.BUZZ 车型。

大众给带有 GTX 后缀的 ID 系列车型定义为其性能版，所以大众 ID.4GTX 的外观设计与现款的 ID.4 几乎一致，只是在雾灯区域有所不同，并且内饰也增加更多了代表性能的红色装饰组件，给驾驶者营造出一种运动感。

▲ 大众 ID.4 GTX（图片来源：autox.com）

动力方面，大众 ID.4 GTX 搭载 77kWh 的电池组，前轴配备永磁同步电机，后轴配备感应异步电机，系统的最大功率为 220kW（约合 299 马力），百公里加速时间为 6.2 秒，WLTP 续航里程为 480km。

▲ ID.4 GTX 的雾灯设计与八代高尔夫 GTI 类似

此次车展上，大众 ID.5 GTX 也首次在线下亮相，该车定位于 ID.4 的掀背轿跑版，基于 MEB 平台打造。

▲ 展车还处于伪装车阶段（图片来源：autoevolution.com）

外观方面，该车的前脸设计与 ID.4 几乎一致，只是在细节方面有些许调整，而车尾的变化较大，采用溜背式的造型以及固定式的扰流板，显得运动感十足。

动力方面，该车将会与 ID.4 共用动力总成，并分别为单电机的普通版和双电机的 GTX 版本。

▲ ID.5 GTX 的尾部设计（图片来源：autoevolution.com）

除了这两款量产车型，大众此次还带来了 ID.Life 概念车。

该车基于大众 MEB 平台打造，该车的长、宽、高分别为 4091/1845/1599mm，轴距为 2650mm，定位将低于大众 ID.3，将成为大众 ID.系列全新的入门车型。

外观方面，ID.Life 的前脸采用可发光的前格栅设计以及复古造型大灯，并且该车取消了外置后视镜以及采用隐藏式门把手设计。

▲ 大众 ID.Life 概念车（图片来源：motor1.com）

内饰方面，该车取消了传统中控屏的设计，可以将手机、Pad 等个人移动电子设备作为车机系统来控制车内功能。

并且该车内部配有 34 英寸的投影屏幕，乘客可以在放倒前排的情况下，躺在后排玩游戏和看电影。

动力方面，ID.Life 搭载容量为 57kWh 的电池组，配备最大功率 172kW（约合 233 马力），最大扭矩 290 牛・米的单电机，百公里加速时间为 6.9 秒，WLTP 续航里程为 400 公里。

▲ 大众 ID.Life 概念车的内饰设计

大众 ID.BUZZ 自动驾驶原型车也在此次车展首次亮相，这也是大众 ID.BUZZ 的首次亮相。

该车由大众商用车部门于与自动驾驶公司 Argo AI 合作开发，该车的车顶配备大型激光雷达和 6 个小型激光雷达、全车配备多个毫米波雷达、摄像头、麦克风等自动驾驶硬件，但具体的硬件配置并未公开。

▲ 大众 ID.Buzz 自动驾驶版本（图片来源：motor1.com）

大众在 2017 年底特律车展推出了 ID.Buzz 概念车，该车基于大众纯电平台 MEB 平台打造，车身长度接近五米，轴距也超过 3 米。

作为一款纯电车型，ID.Buzz 采用封闭式格栅设计，仅在前保险杠下面保留了一个进气口，为刹车系统提供散热以及优化车身空气动力学布局。

外媒预测，该车入门版车型将会搭载 77kWh 的电池组，采用单电机配置，而四驱车型可能搭载 111kWh 电池组，采用前后双电机设计，NEDC 续航里程可能超过 600km。

▲ 该车车顶搭载大型激光雷达（图片来源：motor1.com）

目前，拥有 Argo AI 技术的 ID.BUZZ 自动驾驶车已经在德国多个城市开始进行测试，该车将于 2025 年上市，而普通版本将于 2022 年上市。

大众旗下的保时捷品牌也在本次车展上带来了一款名为 Mission R 纯电动赛车。该车的长、宽、高分别为 4326/1990/1190mm，配备保时捷主动空气动力学系统。

▲ 保时捷 Mission R（图片来源：motor1.com）

整个座舱的主体为碳纤维材质，但在前扰流唇、扩散器、侧裙板等部位使用的天然纤维增强塑料，由农作物中提取的亚麻纤维制成。

该车搭载 80kWh 的电池组，搭载前后双电机，前桥电机的最大功率为 320kW（约合 435 马力），后桥电机的最大功率为 480kW（约合 653 马力），总功率达到 1088 马力 800kW（约合 1088 马力）百公里加速时间达到 2.5 秒，极速可以突破 300km/h。

Mission R 使用 900V 充电技术，充电的最大功率可以达到 340kW，在比赛中 15 分钟进站时间内，便可将电量从 5% 充至 80%。

▲ 保时捷 Mission R 硕大的尾翼和扩散器

04. 结语：德系电动汽车大爆发

今年七月，欧盟正式提案，将定于 2035 年禁售燃油新车。同时，慕尼黑车展作为疫情爆发后，海外的第一个 A 级车展，电动化已经成为各个展台的“主旋律”。

其中，德系品牌依靠主场参展的优势，向媒体和观众大秀各家的电动化转型进程和产品技术实力，像奔驰、宝马、奥迪、大众等德国车企都带来了自家的全新纯电车型。

随着德系电动汽车的不断崛起，特斯拉在电动汽车领域的“大哥”地位将会受到不断的挑战，但对于消费者来说，未来将可以选择更多品牌的电动车型，也将在全球范围内提升电动汽车的销量。