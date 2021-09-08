上海长宁区法院：百度「搜索词负面压制」行为具有违法性

IT之家 9 月 8 日消息 搜索引擎是公众获取信息的重要渠道，也是众多企业进行宣传营销的重要阵地。而随着“有偿删帖”入刑，通过各种“非删除”方式进行网络负面舆论压制也成为相关行业的主流操作。部分“专业”公司打着提供“搜索引擎优化”服务旗号行人为干预搜索引擎排名之实，让“负面信息”在互联网难寻踪迹并从中谋取利益，看似司空见惯的服务条款，必然有效吗？

合同效力是法院主动审查的事项。上海长宁法院近日审理的这起网络服务合同纠纷案件，对“负面信息压制”的合同目的、具体实施方法及行为后果进行全面分析，并在此基础上，首次划定了“负面信息压制”与正常搜索引擎优化服务的边界，对同类型案件处理、规范网络行为和营造清朗的互联网空间等具有示范和指引意义。

近期，上海市长宁区人民法院表示，该案件合同涉及“负面压制”条款约定，“对指定关键词搜索引擎优化，实现百度前 5 页无明显负面内容”，“负面压制期为 30 天”。

原告某文化传播公司系某品牌互联网在线服务提供方，为案外人“某智能系统有限公司”提供搜索引擎优化及线上传播服务。 被告某技术公司与原告某文化传播公司系合作关系，双方于 2020 年 11 月签订《委托合同》，约定由原告委托被告就该品牌提供包括百度优化、百度竞价、知乎优化等服务在内的相关专业技术服务，服务费用为 67300 元。

法院审理后认为，“负面压制”的目的，违背了诚实信用的基本法律原则。“负面压制”条款违反了《消费者权益保护法》和《反不正当竞争法》的基本原则，该行为将会损害搜索引擎服务提供者的权利。

法院认为，“负面压制”条款具有违法性，应认定为无效。在“负面压制”条款被认定无效之后，被告应返还原告 30500 元。