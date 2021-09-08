中国市场营收下滑 爱立信裁撤南京研发中心

9 月 8 日晚间消息，爱立信近日在内部宣布，将把南京研发中心剥离给合作伙伴叠拓，将于 2021 年 11 月 1 日进行移交。不过这引发了相关员工的反弹，认为是变相裁员。

据悉，爱立信日前在向南京研发中心发送的一封内部邮件中宣布了该消息。邮件中称，爱立信正在加大在 5G 和云无线接入网方面的研发投入，同时减少其在 2G、3G 和 4G 领域的投入。爱立信将优化全球研发以提高效率。

爱立信的计划是，将南京研发中心剥离给合作伙伴叠拓。资料显示，叠拓总部位于芬兰，主要为浆纸、电信、汽车、电子 OEM 与半导体等行业提供解决方案与软件研发，在中国市场也已多年。

邮件中称，从 2021 年 11 月 1 日起，所有受影响的（共 630 名）员工都将获得在叠拓就职的机会。

不过爱立信的这一计划受到了不少员工的质疑。

一位受到影响的爱立信员工在脉脉上表示，不愿意转岗到叠拓的，赔偿 N+1；愿意转岗的，工作小于 6 年的赔偿 3 个月，6-9 年的赔偿 4.5 个月，大于 9 年的赔偿 6 个月。不过他认为，转岗后虽然工资不变，但总体的年收入下降很多，同时如果工作强度变大还是这个薪水，就很吃亏，不少员工在维权。

外界认为，爱立信裁撤南京研发中心一事，与中国市场的经营状况有关。

今年 7 月，爱立信发布了 2021 年第二季度财报，由于在中国市场表现欠佳，爱立信当季度营收同比下滑了 1%。第二季度，爱立信在中国大陆的销售额同比下降了 25 亿瑞典克朗。对于未来前景，爱立信也持谨慎态度。受此影响，爱立信当日股价一度重挫 9%。

爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康在发布财报时表示，瑞典将中国厂商排除在瑞典 5G 网络建设之外的决定可能会影响爱立信的市场份额，谨慎的预测在中国大陆的网络与数字服务业务市场份额会遭受损失。

2020 年 10 月，瑞典政府以“安全理由”为名禁止华为和中兴等中国企业参与其 5G 网络建设。此事也让总部位于瑞典的爱立信在中国市场的角色十分尴尬。

在今年 4 月的爱立信春季媒体沟通会上，爱立信相关高管还向中国媒体强调了对中国市场的承诺，称将积极参与中国的 5G 建设，进一步加大本土研发投入，做中国 5G 技术创新的推动者和做中国数字经济的赋能者。

根据爱立信方面公布的数据，在过去的几年中，爱立信在中国的研发投入每年都超过 30 亿元人民币，其中大部分研发活动都与 5G 有关。目前，爱立信在中国拥有 5 大研发中心，员工占爱立信中国员工总数的 50% 以上。(张俊)