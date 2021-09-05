高通中国董事长：5G 的发展无论基站还是用户数，中国都是全球领先

IT之家 9 月 5 日消息 高通中国董事长孟樸今日做客直播。

据贝壳财经，孟樸称：中国作为第一批发放 5G 牌照的国家，经过这两年的发展，中国在 5G 发展上取得了非常好的成绩。3 大运营商共建约 100 万个 5G 基站，5G 终端连接数近 4 亿，这是非常了不起的成绩。无论从基站数，还是用户数，中国绝对是全球第一。

IT之家了解到，孟樸现任 Qualcomm 中国区董事长，全面负责 Qualcomm 在中国区的业务和运营，包括执行公司及其业务战略举措，进一步加强 Qualcomm 与中国移动产业链和半导体领域的合作。

据公开资料，孟樸在电信行业拥有 30 年的丰富经验，在北京邮电大学获得微波和光通讯专业的电子工程学学士学位，在纽约理工大学获得通讯系统专业的电子工程学硕士学位。

之前他曾在 Qualcomm 就职 8 年，于 2003 年到 2010 年期间担任 Qualcomm 中国区总裁。直至近期，孟樸一直担任世纪互联总裁，负责战略规划、品牌和市场营销、政府事务以及战略项目。

加入世纪互联之前，他曾任摩托罗拉移动高级副总裁兼大中华区总裁，办公地点位于北京，全面负责摩托罗拉移动终端在中国大陆、中国香港和中国台湾的业务和销售运营。