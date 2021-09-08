海贝发布 HiBy RS6 音乐播放器：R2R 技术/骁龙 660，8498 元

IT之家 9 月 8 日消息 今晚，海贝正式发布了 HiBy RS6 音乐播放器。该产品采用自研的 Darwin 架构，配备高通骁龙 660 芯片，提供 3.5mm、4.4mm 输出接口，采用铜制外壳，零售价 8998 元，首发售价 8498 元。

HiBy RS6 播放器采用基于安卓的智能系统 HiBy OS，从底层对音频处理做针对性优化，采用 Android 9.0 底层。该系统支持安装第三方 App，使得设备支持电脑声卡、音频转盘等功能。

音频方面，海贝 HiBy RS6 的 Darwin 架构，脱胎于传统的 R2R 电阻网络技术，开创性地将可调纯 FIR 滤波器、谐波控制器、NOS/OS 切换、DSD 直通等功能应用于便携播放设备上。

产品具有 256 阶可调纯 FIR 滤波器，Darwin 架构最高可达 16 倍超采样，有多种滤波方式可选，保证通路的线性相位，重现现场原音。R2R 电阻网络线性补偿技术，有效地减小由于 R2R 电阻离散性所带来的失真。

该产品提供 NOS / OS 两种模式可自由切换。NOS 模式不进行数字超采样，对信号响应速度更快，直接对原始数据进行模拟转换，原汁原味呈现音乐本味。

OS 模式下则可配合 Darwin 架构各类特色功能，实现对声音的个性化调整，适配不同耳塞/耳机。

此外，播放器还支持 DSD 直通功能，针对 DSD 信号特性设计，降低 DSD 1bit 量化整形带来的高频噪声，优化回放 DSD 的声音表现。

后级电路方面，播放器使用了 OPA1642、MUSES 8920E、OPA1612 运放，以及四颗 OPA1622 耳放芯片。此外，产品还使用了专业的电子音量芯片 NJW1195A，保证整个音频电路的动态范围，减少损失。

官方表示，播放器联合海内外近 10 个专业 HiFi 耳塞品牌，在播放器内部提供专属调音功能。

以下为播放器的详细参数：

IT之家了解到，海贝 HiBy RS6 播放器支持 MQA 格式 16 倍展开；使用 USB 输出功能时，可以绕过 SRC 问题，保证音质。产品支持使用 HiByLink 功能，可以使用手机进行远程遥控。蓝牙方面，支持 UAT、LDAC、aptX、AAC、SBC 等多种编码格式，满足不同耳机的需求。该产品支持高通 QC3.0 18W 快充，内置 4500mAh 电池，音乐播放时间可达 8.5 小时。