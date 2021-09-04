苹果 iPhone 13/Pro 即将发布，深圳华强北 iPhone 12 系列直降超千元

IT之家 9 月 4 日消息 根据此前爆料，苹果今年将回归传统，将在 9 月份发布全新的 iPhone 13 系列手机，包括 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。另外还有消息称，苹果将发布 AirPods 3 无线耳机。

据中国证券报报道，9 月 4 日下午走访深圳华强北多家手机店发现，商家已经在降价促销 iPhone 12，不少商家直降千元销售。华强北 iPhone 12 批发价相比苹果官网也降价超过 1000 元。

一家苹果授权店工作人员称，iPhone 12 手机 64GB 和 128GB 版本均降价 1000 元。 另一家华强北渠道商表示，iPhone 12 手机 128GB 版本在该店售价为 6100 元。在苹果官网，128GB 版本 iPhone 12 售价为 6799 元。该店工作人员称，如果想要 5400 元可以卖，这相当于直降近 1400 元。 一家手机店铺工作人员表示，今天的华强北苹果手机批发行情上，白色款 128GB iPhone 12 手机批发价为 5680 元，比苹果官网便宜了 1119 元。一款蓝色 64GB 版本 iPhone 12 手机的批发价为 5120 元，比苹果官网便宜了 1179 元。

IT之家获悉，供应链透露，新 iPhone 13/Pro 系列采用 A15 处理器，由台积电独家代工，今年 8 月到 12 月台积电大约会生产超过 1 亿颗 A15 处理器，换言之，苹果初期新 iPhone 13 系列备货量会超过 1 亿台，比先前乐观预估的 9500 万支还多出超 5%。

苹果 iPhone 13 系列将搭载更小的刘海凹槽、升级的 A15 芯片、120Hz ProMotion 显示屏和相机的改进、更大的电池容量等功能。

预计苹果 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 将受益于 LTPO 显示屏，它不仅将通过 ProMotion 120Hz 刷新率为用户提供更好的观看体验，还可能支持 AOD 息屏显示功能。