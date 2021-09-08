鼓形车体“绿巨人 2.0”动车组对开西安、延安：牵引电动机设计时速 176km/h

IT之家 9 月 8 日消息 据中国中车发布，9 月 1 日，由中车唐山制造的时速 160 公里动力集中（鼓形车体）动车组分别在西安、延安进行首发，双向对开。其中中车永济电机提供了动车组的牵引电机、牵引变流器，大连电牵提供牵引控制单元与网络控制系统。

▲ 首列鼓形车体“绿巨人”动车组到达西安段

因既有线路运行的时速 160 公里动力动车组被称为“绿巨人”，该动车组车体为鼓型，故简称为鼓形车体“绿巨人”动车组，也被称为“绿巨人 2.0”。

鼓形“绿巨人 2.0”与“绿巨人”的区别有哪些

通常我们见到的“绿巨人”车体侧面采用垂直结构，而此次上线运营的鼓形车体“绿巨人”动车组在原车体结构基础上进行了多项重大优化升级，车体采用鼓型，整车外观更具流线型，贴近高速动车组，显现了“复兴号”系列家族成员的风范。

安全方面，动车组缩短了通过台（两车连接处）距离，取消风挡阻尼器，车体整体密封性增强，通过曲线时车体晃动进一步减小，平稳性更好。列车增加了停车制动，由原先需要人力的手制动机，改为电动风动的停车制动系统，提升了车辆的整体安全性能，同时实现了动车组安全信息同步，将机械室显示屏与机车安全信息屏同步显示，及时传递信息，实现信息共享。

动力集中型

“绿巨人 2.0”牵引电动机结构紧凑、转矩大，具有高可靠性，高适应性等优点。设计时速 176km/h，可满足动车组在复杂环境下运行要求。本电机具有节能、绿色、环保的特点，高速区运行效率达 96% 以上。电机配有多种传感器，可在线监测电机的温度、转速、轴承状态，确保动车组安全可靠运行。

网络控制系统

通过以太网总线连接，可以实现鼓形车动/控车与拖车之间的数据通信，有效监控、反馈更多的设备状态，实现了动车与拖车控制诊断的一体化，使得车辆控制过程更加智能。

牵引控制单元

现在是大数据的时代，所有工作信息的获得大都是从数据分析开始，这就不仅仅要求“机车大脑”完成所布置的工作之外，还要有数据整合的能力。

▲ 时速 160 公里动力集中动车组牵引电机、牵引变流器、网络控制系统