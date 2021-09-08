特斯拉中国 8 月销量首破 4 万，前 8 个月销量已超去年全年总销量

IT之家 9 月 8 日消息 今日乘联会发布的中国汽车销量数据显示，8 月特斯拉批发销量创造了历史最好成绩，达到 44,264 辆，环比增长 34%，同比增长 275%。截至 8 月，特斯拉 2021 年累计销售超过 25 万辆，其中仅国内销量就已达到 152,531 辆，超越去年全年的整体销量。

自特斯拉 7 月底宣布，将上海超级工厂转型为主要的汽车出口中心后，特斯拉出口量就一路飙升，继 7 月突破 2 万辆后，8 月更是缔造了 31,379 辆的出口记录，在 7 月成绩的基础上，环比大增 29%。乘联会分析称：“新能源与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。”

IT之家了解到，据特斯拉特斯拉 CEO 埃隆・马斯克此前推特透露，特斯拉上半季度生产的汽车主要用于出口，下半季度则面向国内市场。目前特斯拉上海超级工厂年产能规划超过 45 万辆，月度产能规划预计在 4 万左右，从销量数字上看，特斯拉国内外需求旺盛，供不应求。

目前特斯拉已经建设开通了超过 900 个超级充电站和超过 1730 个目的地充电站，全面覆盖我国 330 多个城市。并且，自 2020 年起，特斯拉开始在中国大陆开始布局高速服务区超级充电站，目前已累计建设开通了高速服务区超级充电站超 25 座，覆盖超 10 座城市。

特斯拉称，特斯拉上海超级工厂零部件本地化率高达 86%，带动了新能源上下游产业的快速布局和长足发展。

美国媒体公布的 8 月美国汽车市场销量显示，特斯拉单月销量达到 23,000 余台，而全美其他在售纯电动车销量总和为 9585 台，特斯拉单月销量是其他电动车总和的近 2.4 倍。此外，从媒体报道来看，8 月特斯拉在以色列、英国、法国、澳大利亚、韩国地区均蝉联最畅销电动汽车品牌，并在许多地区跻身燃油车在内的综合排名前三甲。