乘联会：8 月新能源乘用车零售销量同比大增 167.5%，比亚迪 60858 辆、特斯拉中国 44264 辆

IT之家 9 月 8 日消息 乘联会数据显示，2021 年 8 月乘用车市场零售达到 145.3 万辆，同比下降 14.7%，而且相较 2019 年 8 月下降 7%，增速偏弱。

今年 1-8 月的零售累计达到 1290.0 万辆，同比增长 17.1%，较 1-7 月增速下降 6 个百分点。减速的原因主要是 2020 年 7-8 月零售高基数的影响。今年 1-8 月同比增量 188 万辆中的新能源车增量就达 100 万辆，占总增量 54% 对 1-8 月同比增速贡献了 9 个百分点。

IT之家了解到，数据显示，8 月新能源乘用车零售销量达到 24.9 万辆，同比增长 167.5%，环比增 12.0%。1-8 月新能源车零售 147.9 万辆，同比增长 202.1%。

数据显示，8 月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口 31,379 辆，上汽乘用车的新能源出口 4,074 辆，比亚迪 781 辆，爱驰汽车 103 辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。2021 年比利时成为中国最大汽车出口地。

数据显示，8 月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化，上汽、广汽表现相对较强。厂商批发销量突破万辆的企业有：比亚迪 60,858 辆、特斯拉中国 44,264 辆、上汽通用五菱 43,783 辆、上汽乘用车 16,998 辆、广汽埃安 11,613 辆。8 月插电混动的比亚迪销量达到 30,476 辆，环比增长 24%，推动平价插电混动增长成新亮点。