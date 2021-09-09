三星打造 13 英寸可拉伸显示屏，可将 2D 图像变成 3D 表面

IT之家 9 月 9 日消息 多年来，三星的 OLED 面板不断发展，从刚性到柔性再到可折叠，现在看起来下一个进化步骤可能是可拉伸 OLED 面板。今天早些时候，三星显示器在 2021 年韩国全球技术大会上展示了这种技术。

这并不是第一次有公司展示可拉伸 OLED 显示屏，但看起来三星显示器确实把这项技术带到了一个全新的水平。几个月前，SAIT 展示了用于小型腕戴式心率监测器的可拉伸显示技术，该可拉伸显示屏看起来很特别，由几个像素组成，由于像素实在太少，无法显示高精细的图像。然而，今天早些时候三星展示的可拉伸 OLED 面板外观看起来就像一个传统的显示器。

IT之家了解到，视频显示，这个可拉伸屏幕上出现了一个流动的岩浆视频，而隐藏在可拉伸 OLED 面板后面的硬件将屏幕表面向外推，也就是说，这为原本二维的屏幕表面增加了一个三维空间。

目前这种类型的技术可能不适合传统的手机或平板电脑，但三星创造了各种基于显示的产品，从移动设备面板到世界上最大的 LED 电视墙和数字瀑布。该公司还为电影创作者打造了一个绿幕的替代品。考虑到这一点，三星和其众多显示器客户肯定已经考虑了这种新技术的不止一种用途，不妨期待一下其将应用到哪些领域。