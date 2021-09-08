三星 PRO Plus 与 EVO Plus 系列 microSD/SD 存储卡正式发布：全新设计语言，最高 512GB 容量

IT之家 9 月 8 日消息 昨日，三星电子推出了为专业人士、发烧友摄影摄像师和内容创作者而设计的全新存储卡 ——PRO Plus 系列和 EVO Plus 系列的 microSD 存储卡和 SD 存储卡。

三星表示，Pro Plus 系列 microSD 存储卡和 SD 存储卡针对专业用途进行了优化，分别提供 160 MB/s 和 120 MB/s 的读写速度。EVO Plus 系列存储卡以 130 MB/s 的速度提供比上一代快 1.3 倍的性能。三星的新型存储卡拥有 10 年有限保修、更高的耐用性和 512GB 的存储容量。

IT之家了解到，PRO Plus 系列和 EVO Plus 系列 microSD 存储卡和 SD 存储卡将于 9 月 8 日起正式发售，采用全新的 Blue Wave 设计语言。

microSD 存储卡

三星的 PRO Plus 系列 和 EVO Plus 系列 microSD 存储卡支持增强的 V30 视频速度等级和 A2 应用程序性能等级，可在从移动设备和运动相机到无人机的相关应用上实现内容捕获。microSD 存储卡系列可防水、耐受高低温度、防 X 射线、防磁、防摔和防磨损。

PRO Plus 系列 microSD 存储卡提供 128GB、256GB 和 512GB 容量，而 EVO Plus 系列提供 64GB 到 512GB 的容量。

SD 存储卡

PRO Plus 系列和 EVO Plus 系列 SD 存储卡可防水 、耐受高低温度 、防 X 射线、防磁、防摔、防磨损和抗冲击。新的 SD 卡还具有 V30 视频速度等级，用于以 4K 超高清和全高清分辨率捕获内容，并在编辑视频时实现流畅播放。

SD 存储卡的容量范围从 32GB 到 256GB，PRO Plus 系列容量达 512GB。

主要规格参数

microSD 存储卡

SD 存储卡