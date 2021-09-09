难与三星、SK 海力士等巨头竞争，韩国 IC 设计公司面临工程师短缺

由于在人才招聘上面临三星电子、SK 海力士等大企业的竞争，一些韩国 IC 设计公司表示，其一直受到人才短缺的困扰，目前正在招聘工程师方面面临困难。

据韩媒 TheElec 报道，大多拥有硕士及以上学位的工程师都在大型企业集团工作，据知情人士透露，拥有 10 年以上工作经验的技术人员大部分被三星电子招聘，其年薪一般在 2.3 亿-2.5 亿韩元（约合 127.2 万元-138.3 万元人民币）之间。此外，一些由工程师组成的团队也都被大企业集体聘用。

今年下半年，三星电子和 SK 海力士都将进行大规模招聘。三星正在扩大其代工业务，并大规模招聘 IP 设计人才，其被称为设备解决方案的芯片业务到 2019 年底的员工数量为 5.5 万人，但到今年上半年已增加到 6 万名。SK 海力士也在寻找除了存储器业务以外还能设计图像传感器等系统芯片的新人才。

这种情况导致韩国 IC 设计公司不得不考虑从中国台湾地区或越南雇佣进行人才招聘，一些公司正在收购当地的公司，将后者的工程师纳入他们的名册。ADTechnology 从去年开始收购了 3 家企业，增加了 450 名 IC 设计人员。Coasia 收购了 Nexel，并在中国大陆和台湾地区、越南等地设立了设计中心。