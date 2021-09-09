亚马逊无人收银技术扩围：将于明年登陆旗下全食超市

9 月 9 日消息，当地时间周三美国电商亚马逊宣布，公司无人收银技术拿货即走（Just Walk Out）将于明年登陆旗下全食超市。

亚马逊称，明年将在旗下两家新开业的全食超市引入这种无人收银技术。其中一家位于华盛顿特区，而另一家位于加利福尼亚州洛杉矶富人区谢尔曼奥克斯。当无人收银技术部署完成后，顾客既可以选择使用收银员或自助机等传统结账方式，也可以选择拿货直接离开商店，使用新技术自动结账。

此举证实亚马逊在不断扩大无人收银技术的使用范围。这种技术利用一系列摄像头和传感器自动检测顾客从货架上取下的商品。拿货即走技术最初是用在亚马逊小型便利店 Amazon Go，后来扩展到面积更大的杂货店。

亚马逊表示，这种无人收银技术支持顾客在全食超市采购的所有商品，包括自助橙汁和冰淇淋，而且“不会影响到顾客的任何购物习惯”。亚马逊补充说，相关全食超市员工数量将与类似规模的超市“相当”。但由于采用了无人收银技术，员工工作时间将有所不同。

顾客要想体验“拿货即走”，可以将亚马逊账户关联自己的银行卡，并扫描全食超市或亚马逊应用的二维码进店。顾客也可以选择扫描手掌，通过亚马逊的“挥手付”系统（Amazon One）进店购物。离开商店时顾客会收到购物的电子收据。需要注意的是，顾客需要注册亚马逊账户才能使用“拿货即走”。如果想用现金、银行卡或购物卡结账，就必须使用传统的结账通道。