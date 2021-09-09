比亚迪：目前在手未交付订单达 16 万辆，交付周期已达 4.5 个月以上

IT之家 9 月 9 日消息 比亚迪在近日年中交流会上透露，今年累计订单量可能达 90 万辆，但公司今年的交付能力只能达到 70-75 万辆，而且交付能力取决于物料和 IC。

目前比亚迪在手未交付订单达 16 万辆，且汽车的交付周期已长达 4.5 个月以上，比亚迪表示，今年无法完成的订单将顺延到明年交付。基于目前的基本面，比亚迪认为，明年汽车交付量有望达到 150 万辆。

9 月 8 日晚，比亚迪董事长兼总裁王传福就 DM-i 交付慢的问题向消费者致歉，同时表示，目前产能正在爬坡，将加快交付。此前，比亚迪在互动平台表示，DM-i 车型广受市场好评，订单火爆，公司目前正积极进行产能扩张。

IT之家了解到，比亚迪于 2021 年 1 月推出了 DM-i 超级混动系统，亏电油耗低至 3.8L / 百公里，可油可电综合续航里程突破 1200 公里，百公里加速时间比同级别燃油车快 2-3 秒。比亚迪表示，该技术和产品是公司厚积薄发的力作，将扮演燃油汽车颠覆者的角色。它的出现，是汽车市场的一次“供给侧改革”，有能力改变中国汽车市场的消费结构，加速实现绿色出行的梦想。比亚迪希望让 DM-i 超级混动进入传统燃油车占绝对主导地位的细分市场，在红海中杀出一片蓝海。