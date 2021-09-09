联发科迅鲲 900T 芯片正式发布：支持 LPDDR5 内存、UFS3.1 闪存，拥有多项先进特性

IT之家 9 月 9 日消息 联发科在今年 7 月成立了全新的迅鲲品牌，首款产品迅鲲 1300T 已亮相于荣耀平板 V7 Pro。

今天，联发科推出了第二款迅鲲产品 —— 迅鲲 900T 移动计算芯片，采用台积电 5nm 工艺，A78 大核设计，GPU 是 Mali-G68，支持 LPDDR5 内存以及 UFS3.1 闪存，可实现“顺畅的多窗口运行以及快速的 App 启动体验”。

官方表示，相较于天玑系列，迅鲲系列将会着重在新的用户使用场景，以超低功耗、强劲算力、大屏臻彩显示、高速连接为核心，保证用户在生产力、影音娱乐上的体验。

IT之家了解到，在网络连接方面，迅鲲 900T 支持最新的 Wi-Fi 6 技术，还支持 5G 高铁模式，令用户在各种场合都能保持稳定快速的 5G 连接。

值得一提的是，这款芯片还有一些特殊加成，例如迅鲲 900T 通过在系统上的优化，可将手写笔延迟缩短至 8 毫秒，更适合平板等产品。此外，它还支持平行视界，支持蓝牙 5.2、多蓝牙/WiFi 共存，拥有第三代 AI 处理器，支持视频通话背景虚化、智能影像优化、影片超级分辨率等特性。

其他方面，迅鲲 900T 可适配 2K 分辨率 120Hz 刷新率屏幕，同时可支持智能动态帧率技术，支持播放 HDR10、HDR10+ 以及 Dolby Vision 视频，还有 MediaTek MiraVision 画质引擎加持，可将 SDR 视频内容智能增强至接近 HDR 的显示效果。