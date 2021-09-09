存注册把关不严、违规派单、打折促销等问题，天津六部门约谈滴滴等 8 家网约车平台

IT之家 9 月 9 日消息 据津云新闻报道，从天津市交通运输委获悉，2021 年 9 月 8 日，市道路运输局会同市委网信办、市公安局、市市场监管委、市通信管理局、市交通运输综合行政执法总队，对滴滴出行、T3 出行、美团打车、曹操专车、首汽约车、阳光出行、及时用车、高德打车等 8 家网约车平台公司进行联合约谈。

约谈中，各管理部门针对当前我市网约车平台公司存在的注册把关不严、违规派单、打折促销等问题，提出了具体要求。

一是立即停止招募不合规车辆和驾驶员，对无法提供许可证件的驾驶员和车辆不予注册，同时立即开展自查，全部清退已在平台注册的不合规车辆和驾驶员。

二是应当遵循公平、合法、诚实信用的原则，依据生产经营成本和市场供求状况合理定价，主动向社会公布计价规则，保障消费者的知情权和选择权，不得扰乱正常的市场价格秩序。

三是应公示抽成比例，合理制定规则，保证驾驶员得到正常的休息和合理的收入，为驾驶员创造良好的运营环境。

四是加强驾驶员法律法规及安全教育，认真排查风险隐患，把安全工作抓实抓好，切实保障乘客及驾驶员出行安全。

五是遵守国家网络安全、个人信息保护、数据安全等方面的法律法规，履行好对信息的保护责任。

六是加强守法经营意识教育，严格落实疫情防控要求，服从行政管理部门依法监管。对网约车平台企业及驾驶员违规经营, 行政管理部门将依法进行处罚，直至“摘牌”停运。

七是各网约车平台企业要向行政监管部门上传数据信息，并确保数据信息真实、准确、完整。

各平台公司表示，将按照约谈要求进行全面梳理，落实各管理部门要求，查找风险隐患，加快合规化进程，共同为群众出行创造良好环境。

IT之家了解到，9 月 1 日上午，交通运输部会同中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局等交通运输新业态协同监管部际联席会议成员单位，对 T3 出行、美团出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽约车、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、阳光出行、万顺叫车等 11 家网约车平台公司进行联合约谈。约谈指出，近期，部分平台公司通过多种营销手段，恶性竞争，并招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”，开展非法营运，扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定，损害司乘人员合法权益。约谈要求，各平台公司要检视自身存在的问题，立即整改不合规行为，共同维护公平竞争的市场秩序，共同营造网约车行业规范健康发展的良好环境。