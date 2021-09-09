加州参议院新法案通过，亚马逊仓库员工工作条件有望改善

北京时间 9 月 9 日下午消息 加州参议院通过了 AB-701 法案，旨在规范仓库生产率配额。这项法案将要求企业向政府机构详细描述其员工预期达到的目标，以及未能达到这些目标的后果。如果该法案落实，它还将禁止那些强制工人略过安全技术的措施，以及任何阻止员工享受国家规定的用餐或上厕所休息的配额。虽然 AB-701 法案面向的是所有仓库拥有者，但该法案的支持者主要针对的是亚马逊公司。

该法案的起草人，加州议员洛雷纳・冈萨雷斯（Lorena Gonzalez）表示，她和该法案的其他支持者认为，这“绝对是在针对目前亚马逊被广泛讨论的种种行为，当然其他零售商也包含在内”。亚马逊员工们表示，他们必须要完成规模巨大的生产率预期目标，这迫使他们放弃了了休息时间才能跟上进度，亚马逊因此受到了外界抨击。此外，因为他们的动作速度要和机器一样快，重复性劳损也是一个大问题。

正如英国《金融时报》所指出的，根据提交给美国职业安全与健康管理局（Occupational Safety and Health Administration）的数据，亚马逊的工伤率是美国仓储行业平均水平的两倍多。战略组织中心（Strategic Organizing Center）健康和安全主任埃里克・弗鲁明（Eric Frumin）表示：“如果亚马逊遵守这项法律，那么员工将拥有很大的权利来反对目前超负荷的工作。”

AB-701 法案虽然遭到了企业和贸易团体的强烈反对，但最终还是获得了通过。加州零售商协会总统成员雷切尔・米其林（Rachel Michelin）警告说，如果这项法案成为法律，消费者将为此付出代价，因为该法案将明显增加制造、储存和分销的成本。与此同时，该法案的支持者认为还有更多的事情要做，尤其是为了获得法案通过，他们不得不删除了一些旨在保护员工权益的条款。他们此次放弃的其中一项条款要求加州职业安全与健康管理局（Cal/OSHA）制定一项旨在将工人肌肉骨骼损伤降至最低程度的规定。

该法案将于本周在国会进行最终批准，而这通常只是一种形式。在那之后，就交给州长加文・纽森（Gavin Newsom）了，他可以签署法案，也可以否决。