时隔两年，英特尔推出 Xeon E-2300 系列处理器：重铸 14nm 荣光

IT之家 9 月 9 日消息 英特尔上一款 Xeon E 系列 CPU 还是 2019 年 Q2 的 Coffee Lake 架构的 Xeon E-2200 系列，至今已有两年时间。

现在，英特尔宣布推出 Xeon E-2300 系列处理器，采用了第 11 代桌面处理器的“Rocket Lake”架构以及 LGA1200 接口，搭配的芯片是 Intel C252/C256 芯片组，最高提供 8 核 16 线程型号，最大 TDP 仅 95W，放在多年前可能会深受 E3 粉追捧。

十款型号参数如下，最便宜的 Xeon E-2314 售价为 182 美元（约 1175.72 元人民币），而最贵的 Xeon E-2388G 则为 539 美元：

据悉，该系列处理器支持 20 条 PCIe 4.0 通道，支持双通道 ECC DDR4-3200 内存。此外，该系列主板可提供最多 24 条 PCIe 3.0 通道 8 个 SATA 6Gbps 接口、10 个 USB 3.2 Gen 2 接口，以及最多 3 个 USB 3.2 Gen 2×2 接口。

IT之家了解到，该系列 CPU 相比 Ice Lake-SP 架构的 Xeon Scalable 处理器不同，Xeon E 系列是面向小型企业的入门级服务器处理器而非数据中心的产品。

英特尔 Xeon E-2300 系列 CPU 核心代号为 Rocket Lake-E，但实际上与桌面平台的 Rocket Lake-S 并没有太大区别，依然是 8 个采用 14nm 工艺的 Cypress Cove 内核，最大 16MB 智能缓存，频率最高可加速至 5.10GHz，整合 Xe 核显，但只支持单路视频输出，采用 DMI 3.0 x8 与 PCH 相连，相比上一代性能提升达 17%。

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