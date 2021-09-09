港股收盘网易暴跌超 11%，B站、腾讯均跌超 8%

IT之家 9 月 9 日消息 香港恒生指数收跌 2.30%，恒生科技指数跌 4.52%，大型科技股全线重挫，网易港股收盘跌超 11%，哔哩哔哩港股、腾讯均收跌超 8%。

IT之家了解到，9 月 8 日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。

约谈指出，各网络游戏企业、游戏账号租售平台、游戏直播平台要提高政治站位、强化责任担当，深刻认识严格管理、防止未成年人沉迷网络游戏的重要性紧迫性，坚决将有关要求落到实处，切实保护未成年人身心健康。

约谈强调，各网络游戏企业和平台要严格落实通知各项要求，不折不扣执行向未成年人提供网络游戏的时段时长限制，不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。

对于上述约谈，腾讯回应称，将认真学习约谈精神，在相关主管部门的指导下，从严落实未成年人防沉迷的相关规范和要求，强化内容安全与合规，坚持正确的价值导向，切实保护未成年人身心健康和茁壮成长。

网易回应称，将认真学习并贯彻约谈精神，严格执行监管部门对未成年人防沉迷的相关规定和要求，进一步强化游戏内容审核与管理，坚持正确的价值导向，通过持续的技术创新，推出更多制作精良、思想精深的原创精品，切实引导未成年人健康游戏，推动游戏生态持续向好。