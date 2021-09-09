“逐集解锁”的超前点播被点名批评后，腾讯视频上线“选集解锁”

IT之家 9 月 9 日消息 有网友发现，目前腾讯视频平台热播剧《云南虫谷》的超前点播已经可以选集解锁，同时保留了批量解锁多集的功能。目前该剧超前点播进度更新至 14 集，观众可以选择自由挑选，跳集解锁 12-14 集中的任意一集，也可以选择一次性解锁多集。

IT之家了解到，上海市消保委此前发文，称腾讯视频独播剧《扫黑风暴》超前点播搞捆绑销售，漠视消费者选择权。

上海市消保委表示，8 月 19 日 20 点起，腾讯视频会员尊享《扫黑风暴》超前点播特权。该超前点播还有一个规定，必须按顺序解锁剧集，每集 3 元。这也就意味着，用户无法自由选择点播集数，如果想超前点播看 23 集，必须先买 20、21、22 集。

对此，上海市消保委微信公众号发文回应：对腾讯视频的承诺改进表示支持。同时，我们希望有类似情况的其他平台也能够积极跟进，@优酷、@爱奇艺等等。

9 月 1 日，腾讯视频发布了《关于优化超前点播服务的声明》，回应超前点播需“逐集解锁”的争议。腾讯视频称在听取了广大消费者和上海市消保委的意见后，会尽快调整解锁规则，支持用户选集解锁，在保障消费者权益的同时，让用户享受到更具个性化的追剧体验。