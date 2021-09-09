苹果推迟儿童性虐待图片扫描，英国政府却悬赏 42.5 万英镑寻找相关技术

北京时间 9 月 9 日晚间消息，据报道，虽然苹果公司已经推迟了 CSAM（儿童性虐待照片）扫描计划，但英国政府表示，支持苹果的这项计划，并希望能够扫描加密信息中的 CSAM，即使这些信息使用了“端到端”加密。

英国内政大臣普里蒂・帕特尔（Priti Pate）称，苹果最近迈出了第一步，宣布正在寻找新的方法来防止他们的服务被滥用。但这只是一家公司的一种解决方案，并不能解决所有问题。大型科技公司需要共同承担公共安全责任，另外加大投资也至关重要。

帕特尔说：“今天，我将发起一个新的“安全技术挑战基金”。我们将奖励来自世界各地的五个组织，每个组织最高可达 85000 英镑，以开发创新技术，确保儿童在“端到端”加密的在线消息平台等环境中的安全。”

帕特尔还重申了英国政府经常表达的反对”端到端“加密消息的立场，她说，“端到端”加密的引入，绝不能为更严重的儿童性虐待打开大门。

该基金将奖励来自世界各地的五个组织，每个组织最高可达 85000 英镑（约 75.65 万元人民币）。申请从今日开始，截止日期为 10 月 6 日。该基金将从 2021 年 11 月开始运作 5 个月，相关技术将由独立的学术专家进行评估。

苹果上个月宣布了几项新的儿童安全功能，包括在 iCloud Photos 中扫描 CSAM（儿童性虐待照片）内容。该消息宣布后，苹果受到了隐私倡导者的强烈抵制和批评。

即使苹果的内部员工也担心，政府可能会通过寻找 CSAM 以外的内容，迫使苹果使用这项技术进行审查。还有一些员工担心，苹果正在损害其业界领先的隐私声誉。

为此，苹果本月初宣布，在面向公众推迟之前，将投入更多时间来完善这些功能。