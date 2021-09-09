亚马逊首次推出自有品牌电视：10 月上市，370 美元起

北京时间 9 月 9 日晚间消息，据报道，亚马逊今日发布了两款电视机，这也是亚马逊首次推出自有品牌电视，将于下月上市。

这两款电视机分别为 Amazon Fire TV Omni Series 和 Amazon Fire TV 4 Series，每个版本又分为不同的屏幕尺寸，全部支持 4K 视频。下个月，这些电视将通过亚马逊网站和百思买（Best Buy）销售。

其中，Fire TV 4 Series 为经济型版本，起价 369.99 美元，最高 519.99 美元。Fire TV Omni Series 为高端机型，起步价 409.99 美元，最高价 1099.99 美元。

对于 TV Omni Series 系列电视，就像 120 美元的 Fire TV Cube 一样，用户可以不使用遥控器对电视说话，让它播放任何电视节目或电影，开始播放音乐，查看天气，控制智能家居，在看电视的同时在屏幕上查看智能家居摄像头，等等。屏幕底部有一个麦克风开关，允许用户关闭麦克风。

相比之下，Fire TV 4 Series 系列电视也集成了 Alexa，但必须轻触语音遥控器上的 Alexa 按钮，而不能像使用 Omni 系列那样，在房间的任一地方对着电视说话。用户可以让 Alexa 播放某些电影、电视节目等，或者像询问任何 Fire 电视设备一样，询问体育比分和天气等问题。