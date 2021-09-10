微软 Win11 测试版 Build 22000.184 发布，带来任务栏、开始菜单 Bug 解决方法

IT之家 9 月 10 日消息 今日凌晨，面向 Windows 预览体验成员，微软为 Beta 通道和商用 PC 发布了 Windows 11 Insider Preview Build 22000.184 更新。

修复

修复了 OOBE 中 Windows Hello 的了解更多信息未翻译为非英语语言的问题。

修复了在 Windows 11 中 UI 一小部分缺少语言翻译的问题。

已知的问题

微软正在调查测试用户在 Beta 频道中的报告。在升级到 Windows 11 后，有测试用户无法看到全新任务栏，且开始菜单不工作。

IT之家了解到，微软表示，要解决这一问题，受影响的用户可尝试进入 Windows Update-Update history，卸载 Windows 的最新累积更新，并通过检查更新重新安装。

此外，微软正在修复一个问题，导致部分 Surface Pro X 出现 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR 错误检查的问题。

开始

在部分情况下，用户从开始或任务栏搜索时可能无法输入文本。如果遇到该问题，用户可通过 WIN + R 启动运行对话框，然后将其关闭。

右键单击“开始”按钮 (WIN + X) 时缺少系统和 Windows 终端。

任务栏

切换输入法时，任务栏有时会闪烁。

搜索

单击任务栏上的搜索图标后，搜索面板可能无法打开。如果发生这种情况，用户需重新启动“Windows 资源管理器”进程，然后再次打开搜索面板。

搜索面板可能显示为黑色，并且在搜索框下方不显示任何内容。

小部件

小部件小部件面板可能显示为空。要解决该问题，用户可以注销然后重新登录。

小部件可能会在外部显示器上显示错误的尺寸。如果遇到这种情况，用户可以先在 PC 显示器上通过触摸或 WIN + W 快捷方式启动小部件，然后在辅助显示器上启动。

微软商店

微软将继续努力提高商店中的搜索相关性。

Windows 沙盒

在 Windows Sandbox 中，单击任务栏上的切换器图标后，语言输入切换器不会启动。一种解决方法是，用户可以通过以下键盘快捷键切换输入语言：Alt + Shift、Ctrl + Shift 或 Win + Space（第三个选项仅在 Sandbox 全屏时可用）。

在 Windows Sandbox 中，单击任务栏中的 IME 图标后，IME 上下文菜单不会启动。作为变通方法，用户可以使用以下任一方法访问 IME 上下文菜单的功能：

・ 通过设置 > 时间和语言 > 语言和区域 > 三点 > 语言选项 >（如 Microsoft IME）三点 > 键盘选项访问 IME 设置。或者，用户还可以启用 IME 工具栏（一个替代 UI）来快速调用特定的 IME 功能。从上面继续，键盘选项 > 外观 > 使用 IME 工具栏。