微软证实投资印度连锁酒店 OYO：共同开发下一代酒店产品与技术

北京时间 9 月 9 日晚间消息，据报道，微软公司今日证实，已对印度经济型连锁酒店 OYO 进行了投资。而且，两家公司还达成一项多年战略合作者协议，共同开发“下一代”旅游和酒店产品与技术。

上个月曾有报道称，微软已向 OYO 投资 500 万美元，为其估值 96 亿美元。该估值略低于 OYO 上一轮融资获得的 100 亿美元估值，但远高于软银集团最近几个季度给予的 30 亿美元估值。

今日，微软在一份声明中证实了该消息，但并未透露具体的投资规模。同时，两家公司还宣布达成一项多年战略合作者协议，共同开发“下一代”旅游和酒店产品及技术。

具体而言，OYO 将使用微软 Azure 云服务来满足其云需求。此外，两家公司还将共同开发解决方案，服务于中小型酒店运营商。

作为合作的一部分，OYO 还将为其平台上的旅行者开发“智能客房”（Smart Room）体验，包括为客人提供优质和定制的客房体验。通过微软的 Azure IoT，这种体验将包括自助入住和退房手续办理、自助 KYC，以及物联网管理的智能锁和虚拟协助等。

微软印度总裁阿南特・马赫什瓦里（Anant Mahehwari）对此表示：“将 Azure 的力量与 OYO 开发的技术和产品相结合，我们期待着加快旅游和酒店领域的创新。”

如今，OYO 已发展成为世界上最大的连锁酒店之一，在印度、东南亚、欧洲和美国都有业务。据预计，OYO 将在今年晚些时候提交 IPO（首次公开招股）申请。

这笔投资也是微软对印度初创公司进行的最新投资，之前，微软已经投资了印度的新闻聚合和短视频平台 DailyHunt、电商巨头 Flipkart 和物流 SaaS 公司 FarEye。