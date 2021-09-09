首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

微软证实投资印度连锁酒店 OYO：共同开发下一代酒店产品与技术

2021/9/9 17:58:35 来源：新浪科技 作者：- 责编：远洋
评论：

北京时间 9 月 9 日晚间消息，据报道，微软公司今日证实，已对印度经济型连锁酒店 OYO 进行了投资。而且，两家公司还达成一项多年战略合作者协议，共同开发“下一代”旅游和酒店产品与技术。

上个月曾有报道称，微软已向 OYO 投资 500 万美元，为其估值 96 亿美元。该估值略低于 OYO 上一轮融资获得的 100 亿美元估值，但远高于软银集团最近几个季度给予的 30 亿美元估值。

今日，微软在一份声明中证实了该消息，但并未透露具体的投资规模。同时，两家公司还宣布达成一项多年战略合作者协议，共同开发“下一代”旅游和酒店产品及技术。

具体而言，OYO 将使用微软 Azure 云服务来满足其云需求。此外，两家公司还将共同开发解决方案，服务于中小型酒店运营商。

作为合作的一部分，OYO 还将为其平台上的旅行者开发“智能客房”（Smart Room）体验，包括为客人提供优质和定制的客房体验。通过微软的 Azure IoT，这种体验将包括自助入住和退房手续办理、自助 KYC，以及物联网管理的智能锁和虚拟协助等。

微软印度总裁阿南特・马赫什瓦里（Anant Mahehwari）对此表示：“将 Azure 的力量与 OYO 开发的技术和产品相结合，我们期待着加快旅游和酒店领域的创新。”

如今，OYO 已发展成为世界上最大的连锁酒店之一，在印度、东南亚、欧洲和美国都有业务。据预计，OYO 将在今年晚些时候提交 IPO（首次公开招股）申请。

这笔投资也是微软对印度初创公司进行的最新投资，之前，微软已经投资了印度的新闻聚合和短视频平台 DailyHunt、电商巨头 Flipkart 和物流 SaaS 公司 FarEye。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用