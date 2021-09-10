微软 CEO 纳德拉：疫情加重期间，强迫员工返回办公室的公司“目光短浅”

北京时间 9 月 10 日早间消息，据报道，微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉 (Satya Nadella) 周四在接受媒体采访时表示，公司应该利用数据来确定员工何时以及如何重返工作岗位，称那些声称已经找到答案的公司是“目光短浅”。

周四早些时候，微软宣布，由于对新冠病毒 delta 变种毒株的担忧，公司将无限期推迟重新开放。上个月，该公司将重新开放计划从 9 月 7 日推迟到 10 月 4 日。

他在接受采访时说:“我期待全世界都能战胜这一挑战，因为在我们做到这一点之前，认为自己已经找到答案的任何一家公司、任何地区，我认为都只是目光短浅。”

随着新冠病毒确诊病例的增加，微软与包括亚马逊、Facebook 和谷歌在内的其他几家科技公司都推迟了重新开放的时间。

纳德拉还强调了该公司最近的工作趋势指数 (Work Trend Index)，该指数发现，该公司员工的包容性和对管理工作的支持率很高。但是，虽然许多员工希望远程工作的灵活性，但他们也希望与同事面对面交流，该公司称这种现象为“混合工作悖论”。

“有时我们会考虑这场疫情或它对一个地区的影响，但这个世界是相互联系的，”纳德拉说。“我们确定的一件事是，从现在开始，我们将只使用数据说话，用数据决定某个地区是否开放。”

微软还宣布，将在 2022 年推出新的 Teams 应用程序功能，希望借此能改善远程与同事开会的体验。该功能包含可以检测谁在发言的人工智能摄像头，以及将 Teams 摄像头与 PowerPoint 集成的能力。

纳德拉警告称，尽管软件可以帮助管理者适应员工的偏好，但它也有其局限性。

“我认为，员工与公司使命、他们的领导与团队之间的联系，将成为一种新的课题，”他说:“所以我认为这也是技术和数据可以提供帮助的领域。”