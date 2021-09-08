再拥抱开源，微软加入 OpenInfra 开放基础设施基金会，成为白金会员

IT之家 9 月 8 日消息 OpenInfra 基金会支持多个开源基础设施软件，包括用于人工智能、容器原生应用程序、边缘计算和数据中心云的基础设施，并在生产环境中运行。微软今天宣布，它已加入开放基础设施基金会，并且成为白金会员。

IT之家获悉，通过成为白金会员，微软将有以下动作：

在 OpenStack 和更广泛的 OpenInfra 社区代表其电信客户的利益。

积极为几个 OpenInfra 项目做出贡献，并寻找机会将 OpenInfra 项目整合到微软 Azure 产品路线图中，因为它在不断发展。

“微软加入了一个令人印象深刻的公司集团，成为新的 OpenInfra 基金会的白金会员，包括蚂蚁集团、爱立信、Facebook、FiberHome、华为、红帽、腾讯和风河，所有这些公司都将他们在大规模运营基础设施方面的专业知识带到社区，为 OpenInfra 的未来十年编写开源软件，”OpenInfra 基金会 COO Mark Collier 说道。“这包括像 OpenStack 这样的软件，它现在为世界十大电信网络中的 9 个提供支持，Kata Containers 为世界上最大的支付网络提供安全保障，而 Airship 则为今天正在运行的 AT&T 4G 和 5G 网络提供支持。”

“微软正在加入这一努力，以支持建设下一个十年的开放基础设施技术，因为混合云是我们技术组合的一个重要元素，”Azure for Operators 合作伙伴软件工程经理 Ryan van Wyk 说。“我们相信各种云：公有云和私有云，从超大规模到边缘云，每一种都根据客户需要提供的独特工作负载进行调整，没有开源我们就做不到。我们在这里参加 OpenInfra 基金会，参与社区活动，共同建立和整合开源技术，为运营商提供运营商级的 Microsoft Azure 基础设施。”