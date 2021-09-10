《永劫无间》帧率暴涨 30 帧，七彩虹推出古德白 iGame Vulcan DDR4 8GB 4000

IT之家 9 月 10 日消息 去年底七彩虹宣布 iGame 内存全面升级，带来了白色版本的 iGame Vulcan 系列内存 —— 古德白，针对高频的游戏场景，七彩虹近期推出了古德白 4000MHz DDR4 内存条，并针对《永劫无间》游戏进行场景实测。

此次推出的 iGame Vulcan DDR4 8GB 4000 古德白内存条采用了三星 B-die 颗粒，纯白的散热马甲与 PCB 组合，非常适合当下流行的白色主题装机。同时它能够支持市面上主流型号主板的神光同步效果。

七彩虹实验室使用 2 根 iGame Vulcan DDR4 8GB 4000 古德白内存条分别在 2666MHz 内存频率和 4000MHz 内存频率下进行《永劫无间》游戏测试，测试采用酷睿 i5-10400 处理器和 RTX 3060 Ti 显卡，游戏场景均在 1080P 高画质下进行。

在经过 20 分钟的实际测试之后，2666MHz 内存频率场景下游戏平均帧数为 125 帧。开启 XMP 内存超频到 4000MHz 后，游戏平均帧率为 156 帧，瞬间提升超 30 帧。

▲ 内存频率 2666MHz

▲ 内存频率 4000MHz

通过测试我们看到高频内存对于《永劫无间》这款游戏的增益非常明显，后续新的处理器产品即将上市，如果有升级电脑需求的IT之家小伙伴可以考虑提前购买入手，目前，iGame Vulcan DDR4 8GB 4000 古德白内存条已经正式上线，16GB（8GB*2）套装版售价 1199 元。