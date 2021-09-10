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ROG 推出自研 NX 系列机械轴，随魔导士 NX 机械键盘首发

2021/9/10 15:16:59 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 9 月 10 日消息 今日华硕 ROG 正式推出了全新的自研分 NX 机械轴。这是继 RX 光轴以后，又一款自研的轴体，可用于机械键盘。与此同时，搭载 NX 机械轴的 ROG 魔导士 NX 机械键盘，也在 9 月 9 日正式首发。

ROG NX 系列机械轴包含山楂红、摩卡棕、冰川蓝 3 种类型，均采用透明外壳，保证透光效果。

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ROG NX 山楂红轴是顺滑的线性轴，1.8mm 的键程可以快速触发，而 45g 的触发压力又可以有效防止误触。同时，触底压力 55g，可以带来十分跟手的回弹感受。

ROG NX 摩卡棕轴是一款无声段落轴，触发键程 2mm，类似传统茶轴。创新的地方在于，NX 摩卡棕轴的段落触发压力在 58gf，特殊的 33% 按键压力比，给玩家们带来更加明显与果断的段落感，触感明显有别于传统茶轴

ROG NX 冰川蓝轴是声音清脆的段落轴，拥有 2.3 mm 的触发键程、 常规 16% 的按键压力比，同时有着 65gf 段落触发压力，使它在每次按压中都能提供坚实又出色的反馈感。

官方表示，ROG NX 机械轴在结构上与传统的十字轴体不同。NX 山楂红轴和 NX 摩卡棕轴的触发点和复位点完全 0 间隙；NX 冰川蓝轴的触发点和复位点间隙仅有 0.1mm，这使得轴体按压更加稳定

IT之家了解到，ROG 魔导士 NX 机械键盘采用独特的 68 键配列，使用 PBT 双色注塑键帽，无边框设计。这款键盘支持 2.4GHz、有线双模连接，内置 4000mAh 大容量电池，续航时间可达 400 小时。键盘左侧还搭载了 SMART BAR 触控条，支持自定义功能及宏录制等功能，还能够通过颜色显示剩余电量。此外，键盘还支持 ROG 神光公布功能。

ROG 表示，自研的 NX 系列机械轴未来还将应用于更多的机械键盘中。目前，魔导士 NX 机械键盘已经开售，定价 899 元。

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关键词：ROG机械键盘机械轴

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