中国广电与中国移动签署有关 5G 共建共享补充协议：移动先行承担 700MHz 建设费用、先行享有资产所有权，均享有使用权

IT之家 9 月 10 日消息 据中国广电发布，9 月 10 日，中国广电与中国移动签署有关 5G 共建共享补充协议（以下简称《补充协议》）。双方同意，在 2020 年 5 月 20 日双方签订的有关 5G 共建共享《合作框架协议》、2021 年 1 月 26 日签订的有关 5G 共建共享具体协议（即《5G 网络共建共享合作协议》、《5G 网络维护合作协议》、《市场合作协议》及《网络使用费结算协议》）基础上，就合作范围和结算方案订立关键补充条款。

IT之家获悉，《补充协议》约定，双方围绕中国广电获得的国家相关部门授权使用的 700MHz 全部频率共建共享 700MHz 无线网络。中移通信先行承担《补充协议》约定范围内 700MHz 无线网络全部建设费用，并先行享有上述无线网络资产所有权，双方均享有 700MHz 无线网络使用权。在遵守相关法律、法规及监管要求的前提下，中国广电在条件具备时，可按届时市场公允评估价，按照原协议约定的资产共同持有方式分阶段向中移通信购买 50% 的 700MHz 无线网基站、天线等设备资产。未经另一方同意，任何一方不得处分（转让、抵押、质押等）其所享有的合作范围内的全部或部分 700MHz 无线网络资产所有权。

《补充协议》还约定，中国广电按双方基于公平合理协商的条款向中移通信支付网络使用费。除《补充协议》明确约定的条款和内容外，原协议的其它条款和内容均无变更。