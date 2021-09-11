TCL 华星 COO 赵军：大尺寸显示进入中国大陆主导时代

IT之家 9 月 11 日消息 昨日，2021 新型显示产业创新发展论坛于绵阳举行。TCL 华星首席运营官赵军发表了主题为《迈进 8K 新时代》的演讲。

赵军表示，2020 年上半年，中国大陆面板厂超大尺寸出货份额达 54%，首次超过 50%，大尺寸显示进入中国大陆主导时代。

赵军指出，传统的 65 吋、75 吋超大尺寸 4K 电视颗粒感严重，分辨率的升级成为必要，这种需求加速了 8K 超高清显示技术的发展。超高清显示屏，是显示产业竞争的制高点之一。

当前，中国的 8K 技术及其产业链和配套体系发展已走在世界前列，但赵军坦言 8K 的普及存在三大痛点：一是拍摄和内容制作成本高，二是信号传输和编解码技术与行业标准有待成熟，三是终端显示环节产品成本高。

据介绍，为推动 8K 产业发展，国家出台了针对性更强的 8K 行业政策，包括针对技术融合趋势，加大 8K 关键技术产品研发和产业化突破；加大 5G 建设，支撑 8K 电视普及；超高清视频内容实现规模化供给；支持面板技术创新，加大新技术投资等。同时，超高清视频标准体系亦逐步完善。“5G+8K”生态加快构建，信号采集、内容制作、分发呈现的痛点逐步得到解决。

IT之家了解到，赵军表示，2021 年，TCL 华星已实现了 8K 市场份额领先。未来，TCL 华星将在尺寸、规格、能耗以及技术等方面对 8K 进行全面布局。