苹果发出警告：不要将 iPhone 直接固定在摩托车车把上，振动可能会损坏摄像头

IT之家 9 月 11 日消息 苹果公司今天发布了一份新的支持文档，文档警告 iPhone 用户，他们设备上的摄像头可能因暴露在某些振动频率下而受损，例如大功率摩托车发动机产生的振动频率。

带有光学图像稳定（OIS）或闭环自动对焦（AF）的 iPhone 摄像头很容易受到这种损害，因为它们使用陀螺仪或磁传感器来帮助补偿拍摄照片或视频时的移动和振动。苹果在文档中称：“iPhone 中的 OIS 和闭环自动对焦系统是为耐用而设计的。然而，正如许多包含 OIS 等系统的消费电子产品一样，长期直接暴露在某些频率范围内的高振幅振动下，可能会降低这些系统的性能，导致照片和视频的图像质量下降。建议避免将你的 iPhone 暴露在长时间的高振幅振动中。”

由于这种风险，苹果公司建议用户不要将 iPhone 直接固定在这类摩托车的底盘或车把上，因为直接传输的振动可能很强烈。苹果公司甚至建议用户将设备安装在轻便摩托车和电动滑板车等低功率设备上时，至少要使用减震支架，以减少任何产生损害的机会。

目前还不清楚苹果在这个时间点发布这份文件是否有具体的原因，但多年来在论坛等已经有一些关于在这种情况下造成损害的报道，包括在山地自行车上。

苹果以前曾警告说，OIS 和闭环自动对焦系统同样会受到磁力干扰，当与某些 iPhone 配件一起使用时，会降低相机性能，尽管与磁力有关的问题往往是暂时的，只需移除配件就可以补救，而震动会更容易导致系统的永久性损坏。

从 iPhone 7 开始的所有 iPhone 机型，以及 iPhone 6 Plus 和 iPhone 6s Plus，都有 OIS 和闭环自动对焦功能，因此都会受到振动影响。