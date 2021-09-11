近期科学热文：神秘天体在银河系中横冲直撞 100 亿年

本文简介了近期科学热文：

1、“死星碰撞活星”可能形成一种新类型超新星

最新研究发现，天文学家发现了死恒星碰撞活恒星引发爆炸的最新证据，并且这可能是一种新型超新星。多年以来，科学家猜测可能存在其他的超新星形成机制，目前，美国加州理工学院天体物理学家发现可能由恒星合并引发的内核坍塌的迹象，并指出这是一种新类型超新星。他们发现当双伴星之一的恒星变成超新星时，将留下一颗死恒星，这颗死恒星是被伴星的强烈风撕碎，最终逐渐产生一个致密气体外壳，这种明亮的射电辉光是在死亡恒星撞击它幸存伴星后产生的。该研究有助于揭晓合并引发的超新星事件。

2、雪茄达摩鲨能威胁各种大小的海洋动物

体型较小的雪茄达摩鲨能从更大体型的鲨鱼和鲸鱼身体上撕下小块肉，但最新研究表明，它实际能恐吓各种体型的海洋动物。雪茄达摩鲨看上去像面团做成的“袜子木偶”，体长 50 厘米，它们除了咬食大型海洋动物身体之外，通过对该鲨鱼标本最新分析显示，雪茄达摩鲨也吃海洋食物链底部的生物，它们在海洋生态系统中扮演着一个特殊的角色。研究人员解剖雪茄达摩鲨尸体发现其体内有甲壳类动物、乌贼和小型鱼类，相比之下，撕咬大型海洋动物所获得的食物不及总食物的 10%。

3、爱尔兰沼泽中发现 2.5 米高的雕像

爱尔兰西部沼泽中发现一个 1600 年前的雕像，它是由橡树雕刻的木桩，考古学家称，这个人形雕像已损坏，可能与当时人们的祭祀活动有关，表示一种死亡祭祀，或者不再使用，故意沉放在沼泽之中，意味着它是代替人类的牺牲。据悉，该雕像可以直立在地面上，顶部被雕刻成人头形状，但目前大部分都已腐烂，雕像上有九个水平凹槽，可能代表它的胸腔。

4、神秘天体在银河系中横冲直撞 100 亿年

天文学家首次观察到一颗神秘星球，将它命名为“事故星球”，令天文学家感到困惑的是，它并不完全是一颗恒星，也不完全是一颗行星，从它微弱的光线判断出没有核聚变为该天体提供动力。“事故星球”是介于恒星和行星之间的一种天体，是一种被称为“褐矮星”或者“失败恒星”的罕见天体。通常褐矮星体积可达到木星的 80 倍，但它的质量仅是太阳的一小部分，天文学家怀疑，这些天体最初像恒星一样，但没有积累足够的质量来维持其核心的核聚变，相反，褐矮星会在数百万或者数十亿年的时间里慢慢冷却和变暗，直到它们变成暗红色或者紫色灰烬。

5、挖掘出“完美”的火星样本

目前，美国宇航局“毅力号”火星者成功地在火星表面钻取采集到一个完美的岩芯，这让科学家距离他们的目标更近一步，他们的目标是未来将火星岩芯样本送回地球，从而研究是否有古代微生物生命迹象。

6、美国佛罗里达州捕获到“玉米饼鱼”

目前，佛罗里达州一位钓鱼爱好者捕获一条神秘鱼，它的外形颇似玉米饼，最终经过佛罗里达鱼类和野生动物保护委员会 (FFWCC) 评估分析，才公开确认它是橙斑革鲀 (Aluterus schoepfii)。据专家介绍，尽管它的名字带有橙色，但该物种具有各种各样的颜色和图案，从橄榄灰色到橙色和白色，从浅色斑点到复杂图案，它们通常生活在海草簇中，以藻类和其他植物为食，主要生活在大西洋海域。

7、博物馆展出世界最大的火星陨石

目前一块重达 14.5 公斤、直径最宽处 25 厘米的火星陨石，在美国缅因州矿物和宝石博物馆展出，该博物馆还收藏了大约 6000 块陨石，包括太阳系最大的一块月球岩石和火山活动形成的最古老的火成岩。这块陨石是被一颗大型小行星或者彗星碰撞，最终从火星表面飞溅出来的。迄今为止，地球上共发现大约 300 块火星陨石，总重量达到 227 公斤。

8、缓步生物像昆虫一样行走

矮胖笨拙的缓步生物是地球上腿部最短的物种之一，最新研究显示胖乎乎的水熊行走非常类似于体型 50 万倍的昆虫，这意味着尽管水熊的体型仅是昆虫的 50 万分之一，却拥有着类似的步态。同时，进一步显微镜实验证明，昆虫和其他节肢动物的步伐模式在它们加速时发生变化，缓步生物的步伐也在步伐加快时遵循类似的模式。