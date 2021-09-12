火星曾长期存在水，NASA 毅力号岩石样本新发现

IT之家 9 月 12 日消息 NASA 毅力号火星车前段时间采集到了它的第一份火星岩石样本，现在，该样本的分析结果已公布。

研究人员对样本的早期分析表明，水在火星杰泽罗陨石坑中存在“很长时间”—— 数万年或数百万年。反过来，这表明火星的水足够稳定，或许曾有生命存在。

该火星探测任务的项目科学家、加州理工学院的肯・法利 (Ken Farley) 表示：“看起来我们的第一块岩石揭示了一个潜在宜居的持续环境。”

IT之家了解到，该样本的成分主要是玄武岩，可能是岩浆的产物。更重要的是，在这些岩石中发现了盐分，这些盐可能是在地下水流过并改变岩石中的原始矿物质时形成的，或者更有可能是在液态水蒸发而留下的盐。

毅力号火星车目前正在火山口底部寻找可以带回地球的样本，以回答有关火星历史的问题。样本将被密封在毅力号火星车底盘中携带的钛管中，以供未来的任务取回。

毅力号火星车的下一个可能的采样点距离“South Séítah”仅 656 英尺（200 米），那里是一系列被沙丘、巨石和岩石碎片覆盖的山脊。最近的钻探样本代表了可能是在杰泽罗陨石坑底部发现的最年轻的岩层之一。另一方面，South Séítah 可能更古老，它将为研究团队提供更好的证据，以了解塑造火山口底部到底发生了什么。