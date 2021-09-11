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微软 Win11 安卓子系统模拟器跑分曝光：性能良好，8 核高通芯片 + 4GB/6GB 内存，类似三星 S20 水平

2021/9/11 15:11:34 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 9 月 11 日消息 近期，Windows 11 的微软商店中出现了 Windows Subsystem for Android（简称：WSA），不过这并不代表在 10 月 5 日 Windows 11 正式版发布时就会内置支持运行安卓 App，微软此前已经表示，Windows 11 将在未来几个月内添加对安卓应用的支持，因为该公司仍在研究这项技术。

IT之家获悉，微软与英特尔合作，创建了一个 Windows 11 安卓模拟系统，即所谓的 Windows 安卓子系统。

微软将通过亚马逊商店提供安卓应用，但尽管该技术有潜力，但 Windows 安卓子系统不可能完美支持商店中的每一个应用，而且该功能的影响有多大还有待观察，特别是 WSA 推荐电脑配备 16GB 的内存以获得良好的性能，这仍然超过了大多数消费者笔记本电脑的基准硬件。

现在，Geekbench 基准网站上出现的一款模拟器的跑分表明我们可以不必担心。

看起来 Windows11 的安卓子系统将模拟配置为 8 核高通处理器，拥有 4GB 或 6GB 的内存，性能跑分似乎与三星 Galaxy S20 相似。

当然，安卓子系统较好性能保证前提是微软要求 Windows 11 笔记本或 PC 电脑至少有 8GB 内存的高系统要求。

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关键词：微软安卓模拟器Win11

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