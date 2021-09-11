Win11/Win10 21H2 正式版发布前，微软再次推送可靠性补丁更新 KB4023057

IT之家 9 月 11 日消息 据 Windows Latest 报道，Windows 10 版本 21H2 和 Windows 11 版本 21H2 预计都将在今年 10 月份面向消费者用户推出正式版，其中 Windows 11 首个正式版定于 10 月 5 日推送。在此到来之前，一些用户现在看到了一个新的更新补丁，为他们的桌面做好重大更新的准备。

IT之家获悉，该更新补丁为 KB4023057，在 2018 年首次推出后，微软已经发布了几次。KB4023057 是一个小型下载补丁，它旨在通过解决 Windows 注册表和操作系统的潜在问题，使 Windows Update 过程更加可靠。

根据微软支持文件，这款 KB4023057 补丁最后一次修改是在 8 月 18 日，本周似乎已经开始向更多用户推出。从理论上讲，你可以安全地应用该更新，不会有任何问题。按照微软的说法，KB4023057（Windows 10 更新服务组件的更新）可以尝试释放 PC 上的空间。

KB4023057 与微软升级健康工具捆绑在一起，微软用于修复注册表或禁用不正确地阻止重要 Windows 更新的注册表设置。

它可能试图压缩文件，以便为即将到来的功能更新和重要更新腾出空间。如果一个文件或文件夹已经被更新改进，它们将在用户配置文件目录中出现两个蓝色箭头。

如果设备的空间不足，更新将显示一个警告通知。

新的选项将出现，以帮助用户清理磁盘空间，因此当设备的磁盘空间不足时，你可以轻松地在设备上安装更新。

如果检测到问题或被配置为错误地阻止更新，微软将尝试重置网络设置。

它还将清理阻止更新的注册表键。

它将修复禁用或损坏的 Windows 组件，避免防止设备上的更新。

它可能会重置 Windows Update 数据库。

这个补丁只有在你的电脑需要时才会出现。

Windows 10 21H2 即将面世

Windows 10 21H2 版本将提供给已经运行 Windows 10 21H1 版本（2021 年 5 月更新）的所有用户。另一方面，Windows 11 将提供给配备英特尔第八代处理器、和更新的设备，还有部分英特尔第七代处理器设备。

微软还在 Windows 10 21H2 版本中测试一项新功能，以推广 Windows 11，受支持的 PC 会在 Windows Update 中看到一条信息。该消息指出，“这台电脑可以运行 Windows 11”，但具体的推出时间可能会随着升级的准备而变化。

Windows 10 21H2 预计将于 10 月与 Windows 11 一起推出，目前可供 Windows Insider 计划的测试者使用。