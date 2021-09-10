微软发布全新混合会议功能：Teams Rooms、远程演示 cameo、Viva Connections 移动应用

IT之家 9 月 10 日消息 微软表示，通过一些好习惯开始改进混合会议，比如确保线下会议室有一个中控音频设备；鼓励每个人在打开摄像头的情况下加入 Teams 会议，并指定室内主持人通过监测聊天、举手功能和参与者取消静音来促进对话。

今天，微软宣布了新的 Microsoft Teams Rooms 创新以及新的 Teams 功能，以帮助用户发起有影响力、有互动性的混合会议，让每个人都有到参与感。

全新的 Teams Rooms 创新

Teams Rooms 的新一轮创新将包括全新类别的 AI 摄像头，拥有三种独特技术支持：第一，AI 驱动的主动式发言者追踪，使会议室摄像头能够通过语音、面部动作和手势来检测正在发言的与会者 —— 进而为其放大镜头以获得更近的视角；其次，是多视频流，该技术允许会议室中的与会者均出现在他们自己的视频窗口中。最后是与会人员识别，它将识别登记用户的注册名，并将其显示在他们各自的视频窗口中。

▲ Teams Rooms 的新一轮创新将包括全新类别的 AI 摄像头

全新的混合会议功能

为了使远程演示更具互动性，微软推出了 cameo。这是一种新的 PowerPoint 体验，使 Teams 摄像头功能集成到演示文稿中，允许演示者自定义其影像和幻灯片在屏幕上的显示方式和位置。此外，微软也在努力创建包容性混合办公文化，确保可以倾听到每一位与会者的声音。Microsoft Teams 中的 speaker coach 会通过 AI 根据你的节奏你提供私人指导，在你打断某人时进行提示，并提醒你与与会者沟通。

规划和了解参会人员及其参与形式同样关键。微软宣布了全新的 Outlook RSVP 功能，让与会者可以指定亲自参与或远程参与。随着微软转向更为灵活的工作时间和工作地点，重新设计的 Working hours 将允许用户直接在日历中加入具体的工作日程表，方便其他人了解你将在何时何地开展工作。

▲ cameo 提供了一种新的 PowerPoint 体验，允许演示者自定义其视频影像和幻灯片在屏幕上的显示方式与位置

数字化员工体验 —— 就在工作流程中

展望未来，数字化员工体验即等同于员工体验。IT之家获悉，今天，微软公布了将于本月晚些时候推出的 Microsoft Viva Connections 移动应用的公众预览。Viva Connections 提供了一个单一员工应用程序，用于企业通讯、新闻和通知，所有这些都在 Teams 的个性化信息流中，由 Microsoft 365 提供支持。组织可通过其他应用程序自定义仪表盘，赋能员工，进而轻松找到有用资源并完成任务，例如提交费用报告、请假或上下班打卡。在自适应卡片的支持下，仪表板项目可以针对特定员工群组，每一人都可以在任何地点、任何工作状态下保持沟通和互动。

基于 Power Platform 构建的、已投入使用的 Return to the Workplace 解决方案，为组织提供了一套 Power Apps 和 Power BI 仪表盘，以确保员工的安全 —— 包括疫苗证明、病例管理、健康筛查、设施安全管理等。这是一个整体解决方案，也可以无缝集成到组织现有的第三方应用程序中。所有这些解决方案都可以轻松整合到 Viva Connections 体验中。

为混合劳动力提供灵活、安全的工作场所

随着员工的移动性日益增加，组织能够为需要工作场所的员工提供空间，让他们可以在一天或几个小时内完成工作，这一点至关重要。微软将在 Microsoft Teams 显示器设备上增加全新的办公桌轮用（hotdesking）体验，允许人们在办公室中定位和预留灵活的工作空间。员工能够通过 Teams 显示器设备或提前使用 Outlook 或 Teams 预订空间，从而可以访问个人 Teams 日历、聊天、会议等。Teams 显示器既可作为独立设备使用，也可用作漫游办公时搭配电脑的第二个屏幕。当员工退出自己的账户后，所有个人信息都将从轮用的设备中删除。