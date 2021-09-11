西北工业大学宣布：我国首个无人机机场投入使用

IT之家 9 月 11 日消息 9 月 8 日，国内第一个面向全行业的专业无人机系统试验测试公共服务平台 —— 靖边通用机场（无人机试验测试中心）获颁机场使用许可证，正式投用！该中心由西北工业大学无人机研究所（西安爱生技术集团有限公司）建设运营，作为中国第一个专业无人机试验测试基地，有效填补了我国无人机产业链在试验测试环节的空白，并将为成为面向全国、全行业的国家级无人机产业综合示范区和公共服务平台。

同时，中心还将进一步完善我国无人机产业链和创新链发展、促进无人机技术进步，并在推动地方产业结构优化调整、传统产业转型升级和区域经济高质量发展方面发挥建设性作用，也将继续加速西工大航空宇航等专业学科发展和产学研融合。

IT之家获悉，作为国内第一个以无人机试验测试为特色的通航机场，中心占地面积 5063 亩，试验空域 5000 平方公里，跑道 2400 米 * 45 米，建设有无人机科研试验、无人机定型鉴定、无人机适航认证、无人机操作维护人才培养、无人机竞技展示、无人机会议会展、无人机科普教育、无人机应急维修和救援、无人机物流集散、通航产业拓展、无人机试验测试标准研究和无人机试验测试技术研究等十二大功能平台。

目前，无人机试验测试中心面向行业的试验测试能力已初步形成，具备优良的飞行试验、系统调试、空域管控、生活保障等条件，可满足大、中、小型无人机试验需要。