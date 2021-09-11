调查显示，俄罗斯软件公司类 UNIX 系统使用占比首次超过 Windows

IT之家 9 月 11 日消息 据俄罗斯卫星通讯社的消息，根据俄罗斯软件公司（RUSSOFT）的年度调查报告，俄罗斯软件开发商近期使用的类 UNIX 系统占比首次超过了微软操作系统。

统计数据显示，一年前，从事该系统软件开发的公司比例下降，GNU Linux 家族（不含其他类 UNIX 系统）首次以 76% 的比例上升到第一位，而微软系统为 74%。但是如果加上与 Linux 同源的安卓和 Tizen，这一比例达到了 82%。而微软系统家族加上 MS Windows Mobile 和 MS Windows Phone 之后，比例为 79%。

IT之家了解到，类 UNIX 系统主要包括 Ubuntu、Debian、Kali Linux、红帽等等，此外苹果的 macOS 也算在内。俄罗斯软件公司表示，过去 14 年来，软件开发商对微软的提及频率不断下降：一开始从 94-97% 下降到 84-88%，在过去两年下降到 74-79%。

该报告援引“红软件”（Red Soft）公司系统产品开发部经理罗曼・西马科夫的话说，俄罗斯软件公司使用微软系统份额的下降，是政府有针对性型支持俄罗斯软件开发公司的结果。俄罗斯多使用开源的 Linux 系统为基础进行开发，因此其份额占比越来越高。