支持本地安装安卓 APK，Linux 优麒麟操作系统 KMRE 升级版发布

IT之家 9 月 6 日消息 Linux 桌面操作系统下的应用生态短板一直都是比较严峻的问题，麒麟移动运行环境（KMRE）的上线使得优麒麟的应用生态不再局限于桌面端。此前，为了保证用户体验，KMRE 下的所有安卓软件只能通过软件商店和软件源进行统一管理。

今日，优麒麟操作系统官宣，Kmre APK 安装器正式上线，不仅支持双击安装本地 APK 包，还支持拖拽和选择文件进行安装，从此实现 Linux 系统下 APK 包安装自由。

IT之家了解到，已安装优麒麟 20.04 和 20.04 Pro 正式版的用户需通过以下方式进行源更新和系统升级：

sudo apt update sudo apt full-upgrade

接着安装麒麟移动运行环境：

（1）下载 deb 包并安装，从而添加 software 软件源（已经添加过的忽略此步骤）：

wget http://archive.ubuntukylin.com/ubuntukylin/pool/main/k/kylin-software-keyring/kylin-software-keyring_2021.04.21_all.deb sudo dpkg -i kylin-software-keyring_2021.04.21_all.deb

（2） 安装内核头文件包、KMRE 环境、APK 安装器并重启：

sudo apt install linux-headers-`uname -r` $ sudo apt install kmre kmre-apk-installer$ reboot

使用须知：