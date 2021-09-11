英特尔 Alder Lake 处理器 TCC 温控驱动已添加至 Linux 5.15 内核

IT之家 9 月 11 日消息 根据 phoronix 消息，英特尔已将下一代 Alder Lake 处理器的 TCC 温控驱动添加到 Linux 5.15 内核当中，为即将发布的新产品作准备。在这之前，Linux 5.14 版就已经正式支持 Alder Lake 处理器。

英特尔 TCC 驱动程序于 2021 年才合并到 Linux 内核，这一驱动允许设定较低的温度阈值来降低 CPU 频率，减少发热。该驱动程序兼容英特尔第 6 代 Skylake 以及以上版本的处理器。

外媒预测，在 Linux 5.15 中的 TCC 驱动将允许用户手动设置较低的截至温度，以保证处理器在达到这一温度时自动降频。不仅如此，Linux 5.15 内核还新增了英伟达 Tegra 3 温度传感器的驱动，支持 TMON 工具的交叉编译，以及其它更新。

IT之家了解到，微软此前已经宣布，Win11 系统针对英特尔 12 代处理器的大小核架构进行了优化，更有助于发挥性能。此外，Win11 将更侧重于前台应用的性能发挥，避免后台服务影响到前台程序。

在 Linux 最新的代码中，英特尔还对 P-State 调度驱动进行了改善，用于提高性能。这一更新同样兼容 Alder Lake 处理器。