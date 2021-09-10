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三星搭载 Alder Lake 处理器的笔记本曝光：14 核 20 线程，DDR5-4400 内存

2021/9/10 23:47:34 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 9 月 10 日消息 据外媒 sammobile 消息，三星一款正在开发中的 Galaxy Book 笔记本的跑分数据，出现在了 UserBenchmark 网站。这款产品代号为 930QE，搭载英特尔第 12 代酷睿移动处理器，预计将配备 DDR5 内存。这也是首款被曝光搭载 DDR5 内存的笔记本电脑。

从跑分数据上看，笔记本处理器代号为“Intel 0000”，属于不显版工程处理器。CPU 具备 14 和 20 线程，可以推断其具有 6 颗大核，以及 8 颗小核。处理器基础频率 1GHz，睿频时的平均频率为 2.25GHz，同时搭载锐炬 Xe 核心显卡。

该产品具有双通道 16GB 内存，频率为 4400MHz，因此可以推断出其采用了 DDR5 内存，因为这一频率超过了目前英特尔移动处理器支持的上限，而是 DDR5 内存标准的最低值。此外，笔记本还配备了三星 256GB 固态硬盘。

IT之家了解到，跑分网站的信息显示，这款电脑原生支持 6400MHz 的内存频率。这一规格相比目前的 11 代处理器有了很大的提升，DDR5 内存的应用将进一步提高笔记本的性能表现。截至目前，已有多个品牌官宣了自家的 DDR5 内存条，其中也包含笔记本内存条。

目前，仅有英特尔第 12 代酷睿桌面处理器正式版的信息被曝光，而 12 代移动处理器的详细参数、型号尚未出现。

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关键词：三星Alder Lake处理器

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