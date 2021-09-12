符合隐私法吗，意大利要求 Facebook 澄清智能眼镜

据路透社报道，意大利数据保护机构上周五表示，已要求 Facebook 就其新推出的智能眼镜做出澄清，以评估该产品是否符合隐私法。

Facebook 最近刚刚发布了其首款智能眼镜产品，这款眼镜是 Facebook 与雷朋制造商 Essilor Luxottica 合作开发的，能让佩戴者通过一款配套应用听音乐、打电话或拍摄照片和短视频，并将其分享到 Facebook 旗下的各个平台上。Facebook 表示，这款名为“雷朋故事”的智能眼镜的起售价为 299 美元。

意大利监管机构 Garante 表示，它已呼吁负责监管 Facebook 的爱尔兰数据保护专员要求 Facebook 做出澄清，因为 Facebook 的欧洲总部设在爱尔兰。

意大利当局表示，它希望了解 Facebook 为保护偶尔被拍摄的人（尤其是儿童）而采取的措施，以及用于匿名收集数据的系统以及连接到眼镜的语音助手的功能。

“我们知道人们对新技术有疑问，因此在推出雷朋故事之前，我们与爱尔兰 DPC 合作，分享我们如何在眼镜的产品设计和功能中建立隐私，以便为设备所有者和周围的人提供他们安心，”Facebook 发言人在一份声明中说，“我们将通过爱尔兰 DPC 回答 Garante 提出的问题，我们期待与欧洲监管机构继续合作。”