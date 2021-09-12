苹果 App Store 诉讼小输背后的大胜：美国政府难指控其垄断

北京时间 9 月 12 日消息，据报道，美国法官周五命令苹果公司放松对 App Store 限制，但却驳回了 Epic 对苹果的大部分垄断指控。这一裁定使得美国反垄断官员对苹果的调查面临新的障碍。

美司法部反垄断诉讼变难了

反垄断律师表示，尽管法官周五在 Epic 诉讼案中做出的裁定不会对司法部的调查构成致命一击，但是也会对政府构成新挑战，因为法官已经裁定 Epic 并未证明苹果的行为违反了美国联邦反垄断法《谢尔曼法》。

“这提高了司法部提起任何诉讼的门槛，”凯威莱德国际律师事务所反垄断律师约耳・米特尼克 (Joel Mitnick) 表示，“苹果几乎在所有有关《谢尔曼法》的反垄断指控上大获全胜。”

美国政府已誓言整顿经济领域存在的整合和反竞争行为。并在 7 月份签署的行政令中称，他会抑制主导性互联网平台的崛起。政府指控这些平台利用他们的力量排挤市场进入者，榨取垄断利润，收集他们可利用的私密个人信息以建立优势。

在美国国会，民主、共和两党的国会议员支持通过立法赋予反垄断执法人员更多权力，对苹果和谷歌运营的应用商店强行施加新规定。

美国地方法官伊冯・刚萨雷斯・罗杰斯 (Yvonne Gonzalez Rogers) 在裁定中称，苹果禁止应用开发者向消费者提醒 App Store 之外购买选项的规定是反竞争的，苹果必须允许开发者引导用户使用其他支付方式。但是，她同时判决，苹果并未非法垄断手游交易市场。她还驳回了 Epic 提出的苹果参与非法贸易限制的指控。非法贸易限制是《谢尔曼法》的另外一个要素。

律师指出，美国司法部面临的挑战之一是，法官罗杰斯认定苹果出于安全保护考虑对开发者实施的限制是正当的。她还表示，市场是双边的 (拥有两个不同用户群的经济平台，彼此为对方提供网络利益)，这就为法院判定市场存在一边受害，另一边受益构成了难度。这是美国最高法院在 2018 年的一项判决中建立的框架。

“这个观点最让我害怕的就是双边市场的复杂性，”在迈阿密大学法学院教反垄断法的约翰・纽曼 (John Newman) 表示，“如果这是一个双边市场，你就无法证明只有开发者还是只有消费者受伤害。你必须以某种方法证明通过平台互相影响的不同群体之间存在净伤害。”

仍存在起诉的可能

不过，律师们指出，法官罗杰斯的裁定不会对美国司法部对苹果的潜在反垄断诉讼构成致命一击。虽然罗杰斯表示苹果并不具备垄断力量，但是她认为苹果正逼近具有“实质性市场支配力或垄断力的险境”。罗杰斯还认为，苹果未能证明对 App Store 交易抽取 30% 分成的合法性。

“有许多理由能够鼓励执法人员提起诉讼，具体取决于他们的调查进展，”前美国司法部反垄断部门律师、在卡多佐法学院教反垄断法的山姆・威斯坦 (Sam Weinstein) 表示，“如果我是政府，我不会考虑这一裁定，不会认为我们彻底没希望了。”