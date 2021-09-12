顺丰快递回应“寄件选签收确认加一元钱”：系行业通行做法

IT之家 9 月 12 日消息 浙江省消保委近日发文，有消费者反映，在使用“顺丰速运 +”微信公众号寄快递时，发现顺丰公司提供了一项名称为“签收确认”的收费增值服务，收费金额为 1 元，购买该项增值服务后，收件人需凭顺丰发送的签收码或本人身份证后 6 位签收快递，消费者认为顺丰提供该项增值服务的行为侵害了其合法权益。

据北京青年报报道，顺丰对此回应称，这一增值服务是目前快递行业中的通行做法，用户是否选择该服务，对快件正常投递没有影响。

根据顺丰官方对“签收确认”服务的介绍：“‘签收确认’是指快件签收时，需确认收方客户信息或要求收方客户当面签收的一项增值服务，可在收方与寄方起纠纷时，为客户提供签收凭证。”

IT之家了解到，浙江省消保委表示，国务院颁布并于 2018 年 5 月 1 日施行的《快递暂行条例》第二十五条规定，“经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收。”条例中的验收应当包括对物品的当面验视和签收，顺丰速运推出的“签收确认”增值服务，实则是快递公司应尽的法定义务。

浙江省消保委认为，顺丰速运擅自把“签收确认”从应尽的法定服务内容中拆分出来，涉嫌巧立名目收费，侵害消费者合法权益；顺丰速运推出此项增值服务，容易使得消费者误以为如不勾选此服务项目，则顺丰速运可不提供“签收确认”服务，存在误导消费者的嫌疑。