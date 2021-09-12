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《王者荣耀》KPL 秋季赛正式公布：将于 9 月 22 日开赛

2021/9/12 12:37:46 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 12 日消息 据 KPL 王者荣耀职业联赛官方微博，2021 年王者荣耀职业联赛秋季赛日程和赛制正式公布，首场比赛将于 9 月 22 日正式打响。

【秋季赛赛事日历】

  • 常规赛第一轮：9 月 22 日-10 月 10 日；

  • 常规赛第二轮：10 月 13 日-11 月 7 日；

  • 常规赛第三轮：11 月 10 日-11 月 28 日；

  • 季后赛：12 月 2 日-12 月 19 日。

【秋季赛赛制】

  • 根据上赛季成绩分成 S 组、A 组、B 组，常规赛每组进行 3 轮组内循环；

  • 常规赛第一轮结束后，按组内排名进行升降换位；

  • 常规赛第二轮结束后，按组内排名进行卡位赛，同时 B 组淘汰；

  • 常规赛第三轮结束后，按组内排名确定季后赛名额和位置；

  • 季后赛赛程不变。

【秋季赛分组】

S 组：成都 AG 超玩会、武汉 eStarPro 、南京 Hero 久竞 、重庆狼队、广州 TTG、长沙 TES；

A 组：深圳 DYG 、佛山 GK、苏州 KSG、杭州 LGD 大鹅、MTG、济南 RW 侠；

B 组：上海 EDGM 、上海 RNGM 、厦门 VG、北京 WB 、西安 WE、XYG。

IT之家了解到，王者荣耀职业联赛一年会有四场最重要的赛事，分别为春季赛、世界冠军杯、秋季赛、冬季冠军杯。2021 年春季赛的冠军为南京 Hero 久竞，2021 年世界冠军杯的冠军为重庆狼队。

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关键词：王者荣耀KPL

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