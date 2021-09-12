TCL 折叠屏手机亮相，但不会在今年发布：因生产成本上升和供应链短缺

IT之家 9 月 12 日消息 数码博主 @数码闲聊站 此前爆料了一款 TCL 折叠屏手机原型机，从照片来看，该折叠屏手机采用上下内折叠方案，屏幕尺寸为 6.67 英寸，外面还有一块 1.1 英寸的副屏。

据 The Verge 报道，TCL 已经向其证实，将暂停其今年发布折叠屏手机的计划。TCL 此前已决定无限期搁置该手机的发布，该机代号为 Project Chicago，正处于开发中期。据 TCL 称，延迟的部分原因是生产成本上升和供应链短缺。

“尽管折叠屏手机市场每年都在增长，但它仍然是一个高端产品类别，”TCL 首席营销官 Stefan Streit 在给 The Verge 的一份声明中表示。“结合最近的零件短缺、新冠疫情和折叠屏生产成本的上升，TCL 做出了艰难的决定，暂停推出其首款商用折叠屏智能手机，直到公司能够以一定的价格进行生产。公司正在密切关注市场，以确定推出折叠屏智能手机的最佳时机。”

IT之家此前报道，博主 @数码闲聊站 称，TCL 这款折叠屏原型机的完成度很高，其价格可能会在 5000 元左右。

从曝光图还可以看出，这款折叠屏手机后置双摄，正面的自拍镜头位于屏幕上部的中央。