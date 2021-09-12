多款英伟达显卡做工不佳：有的没贴显存导热垫，有的贴歪了

IT之家 9 月 12 日消息 据外媒 wccftech 消息，近日有海外用户 @kamaloo92 在 Reddit 论坛发帖，表示自己的 ASUS RTX 3080 Ti TUF OC 显卡出现了问题。在使用过程中，这块显卡的显存温度经常达到 110℃。经过拆解发现，这块显卡一条显存导热垫没有安装，有四片 GDDR6X 显存无法与散热片接触。

这位用户表示，显存上方能看到导热垫残留的一些痕迹，因此可以判断这之前是有导热垫的，但不知为何显卡在组装过程中掉了下来。随后，他自己购买了导热垫，并没有选择联系售后。

除了这一案例，还有一名用户 @obamaprism3 同样在 Reddit 论坛发帖称，自己的 RTX 3080 创始人版显卡，内部导热垫出现了严重安装错误。白色的显卡导热垫位置偏移，覆盖到了 GPU 核心上方，导致显卡过热。

IT之家了解到，英伟达显卡装配粗糙的问题在 RTX 30 系显卡上出现了多次。此前一名海外用户发现，自己的 RTX 3090 创始人版显卡显存上方，遗留了一个橡胶指套，导致显存散热受到影响。这些粗糙的装配错误表明，显卡的组装厂监管不严，导致故障频繁发生。截至目前，英伟达或者华硕官方，尚未对显卡质量问题进行回复。